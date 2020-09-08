”سامسونج” تسجل براءة اختراع هاتف ذكي مستقبلي بتصميم شفاف

حصلت ”سامسونغ“ على براءة اختراع لتصميم هاتف شفاف بحواف رفيعة، باستخدام نوع جديد من الشاشات طورته الشركة.

ووفقا لإيداع براءات الاختراع، فإن هذه التقنية قادرة على إنشاء هاتف شفاف تماما مع الاحتفاظ بوظائف الشاشة كاملة.

ولتصور تصميم ”سامسونغ“ المستقبلي، كشف موقع ”ليتس جو ديجيتال“ التقني، عن تعاون مع الفنان والمصمم الإيطالي جوزيبي سبينيلي، لإنشاء عرض ثلاثي الأبعاد للجهاز، قائم ومتصور من الوثيقة المقدمة التي تمت إجازتها مؤخرا.

وبحسب تقارير، فإن أي جهاز من هذا القبيل يعد في البداية مجرد فكرة، ولا يزال هناك العديد من المراحل التي يتعين إكمالها قبل طرح المنتج في السوق.

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ووفقا لـ Phone Arena، كان على ”سامسونغ“ التغلب على صعوبات عديدة، مثل إنشاء مكونات شفافة ووضعها داخل إطارات رقيقة جدا، وهي مراحل تصنيعية تعد غاية في الصعوبة.

وفي السياق ذاته، لا تعد ”سامسونغ“ أول من فكر في هذا الاتجاه، فمنذ عام 2018، تقدمت ”سوني“ بطلب للحصول على براءة اختراع لتصميم مماثل، كما قدمت ”ون بلس“ مفهوم Concept One بطبقة زجاجية يمكن أن تتحول من الأسود إلى الشفاف، ما يعد بمزيد من التطبيقات في التصميمات المستقبلية.

يذكر أن ”سامسونغ“ كانت قد طورت شاشات أوليد شفافة في الماضي، ومتوقع أن تحتاج الشركة إلى طريقة لتسكين البطارية والمكونات الأخرى حتى لا تتداخل مع الشاشة الشفافة، أو بطريقة ما، تجعل هذه العناصر شفافة أيضا.