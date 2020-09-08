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يعتبر تطبيق تيك توك من بين التطبيقات التي تنتشر فيها الفيديوهات بسرعة البرق ، و قد اصبح العديد من الاشخاص على تيك توك مشاهير نتيجة لكون التيك توك يساهم في نشر المقاطع بشكل يمكن القول انه اسرع من باقي مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى مثل فيس بوك و انستقرام .
و لكن هذه الميزة التي يتميز بها تطبيق تيك توك احيانا تعمل ضده و ليس لصالحه ، حيث أنه احيانا تنتشر مقاطع فيديو يتمنى تيك توك لو أنها تختفي نهائيا ، و من بين هذه المقاطع هناك مقطع انتشر مؤخرا بسرعة البرق بين المستخدمين لـ تيك توك .
و هو عبارة عن مقطع لرجل يضع نهاية لحياته عبر استعمال سلاح عبارة عن مسدس ، و قد ظهر الفيديو على فيس بوك في بادئ الأمر لينتشر على التيك توك بعد ذلك ، و قد خلق الفيديو ضجة واسعة و جدلا كبيرا جعل منصة تيك توك تعيش في رعب .
حيث اتهم العديد من الأشخاص تطيق التيك توك بكونه يساهم في بث مقاطع فيديو مضرة و خصوصا ان الفئة الاغلب التي تستعمل التطبيق هي فئة المراهقين .
و قد قام تيك توك بحذف الفيديو لأكثر من مرة و لكنه دائما ما يظهر من جديد في حسابات أخرى و هو الشيء الذي جعل تيك توك يقوم بحظر أي حساب يقوم بإعادة نشر الفيديو أو اي فيديوهات أخرى مشابهة لهذا النوع على الفور .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تيك توك يتمنى أن يختفي هذا الفيديو و يحظر كل من يعيد نشره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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