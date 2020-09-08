تيك توك يتمنى أن يختفي هذا الفيديو و يحظر كل من يعيد نشره

يعتبر تطبيق تيك توك من بين التطبيقات التي تنتشر فيها الفيديوهات بسرعة البرق ، و قد اصبح العديد من الاشخاص على تيك توك مشاهير نتيجة لكون التيك توك يساهم في نشر المقاطع بشكل يمكن القول انه اسرع من باقي مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى مثل فيس بوك و انستقرام .

و لكن هذه الميزة التي يتميز بها تطبيق تيك توك احيانا تعمل ضده و ليس لصالحه ، حيث أنه احيانا تنتشر مقاطع فيديو يتمنى تيك توك لو أنها تختفي نهائيا ، و من بين هذه المقاطع هناك مقطع انتشر مؤخرا بسرعة البرق بين المستخدمين لـ تيك توك .

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و هو عبارة عن مقطع لرجل يضع نهاية لحياته عبر استعمال سلاح عبارة عن مسدس ، و قد ظهر الفيديو على فيس بوك في بادئ الأمر لينتشر على التيك توك بعد ذلك ، و قد خلق الفيديو ضجة واسعة و جدلا كبيرا جعل منصة تيك توك تعيش في رعب .

حيث اتهم العديد من الأشخاص تطيق التيك توك بكونه يساهم في بث مقاطع فيديو مضرة و خصوصا ان الفئة الاغلب التي تستعمل التطبيق هي فئة المراهقين .

و قد قام تيك توك بحذف الفيديو لأكثر من مرة و لكنه دائما ما يظهر من جديد في حسابات أخرى و هو الشيء الذي جعل تيك توك يقوم بحظر أي حساب يقوم بإعادة نشر الفيديو أو اي فيديوهات أخرى مشابهة لهذا النوع على الفور .