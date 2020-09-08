تلوين الصور القديمة بالذكاء الصناع مجانا مع هذا الموقع

إذا كنت تتوفر على صور قديمة جدا و هذا يعني أنها بالأبيض و الاسود فقط ، فإن هذه الصور التي بالابيض و الاسود يمكنك أن تجعلها في دقائق صور ملونة بطريقة واقعية جدا ، و ذلك عبر استعمال الذكاء الصناعي و الذي توفره بعض المواقع بشكل مجاني ، و من بينها الموقع الذي سوف نشاركه معك في هذه التدوينة .

الموقع يدعى algorithmia . و رغم ان الموقع حاليا لازال في مراحله الأولى و قيد التجربة ، إلا انه يوفر نتائج في غاية الإحترافية ، حيث يمكنك ان تقوم بعملية تحويل صور بالابيض و الاسود الى صور ملونة في دقائق وجيزة و اليك بعض الصور التي تم تلوينها عبر هذا الموقع .

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طريقة استعمال منة algorithmia سهلة للغاية ، حيث ما عليك سوى القيام بالنقر على الرابط الموجو أسفل التدوينة و الولوج الى منصة الموقع و التي سوف تجدها على هذا الشكل :

بعد ذلك ما عليك فعله هو رفع الصورة التي تريد القيام بتلوينها او يمكنك القيام بوضع رابط الصورة فقط إن كانت تتواجد على اي موقع آخر .

بعد ذلك يمكنك اجراء عملية اضافة الألوان ، حيث سوف تجد أنها اقرب للواقعية بشكل كبير جدا و لا يمكن لاي شخص يشاهد الصورة ان يتوقع ان الاصلية بالابيض و الاسود .

الدخول الى موقع algorithmia