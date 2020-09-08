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إذا كنت تتوفر على صور قديمة جدا و هذا يعني أنها بالأبيض و الاسود فقط ، فإن هذه الصور التي بالابيض و الاسود يمكنك أن تجعلها في دقائق صور ملونة بطريقة واقعية جدا ، و ذلك عبر استعمال الذكاء الصناعي و الذي توفره بعض المواقع بشكل مجاني ، و من بينها الموقع الذي سوف نشاركه معك في هذه التدوينة .
الموقع يدعى algorithmia . و رغم ان الموقع حاليا لازال في مراحله الأولى و قيد التجربة ، إلا انه يوفر نتائج في غاية الإحترافية ، حيث يمكنك ان تقوم بعملية تحويل صور بالابيض و الاسود الى صور ملونة في دقائق وجيزة و اليك بعض الصور التي تم تلوينها عبر هذا الموقع .
طريقة استعمال منة algorithmia سهلة للغاية ، حيث ما عليك سوى القيام بالنقر على الرابط الموجو أسفل التدوينة و الولوج الى منصة الموقع و التي سوف تجدها على هذا الشكل :
بعد ذلك ما عليك فعله هو رفع الصورة التي تريد القيام بتلوينها او يمكنك القيام بوضع رابط الصورة فقط إن كانت تتواجد على اي موقع آخر .
بعد ذلك يمكنك اجراء عملية اضافة الألوان ، حيث سوف تجد أنها اقرب للواقعية بشكل كبير جدا و لا يمكن لاي شخص يشاهد الصورة ان يتوقع ان الاصلية بالابيض و الاسود .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تلوين الصور القديمة بالذكاء الصناع مجانا مع هذا الموقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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