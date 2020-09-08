أحصل على البرامج المدفوعة مجانا الآن و شارك لربح حاسوب رائع

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في هذه التدوينة سوف نشارك معك أحد الأشياء التي صادفتنا صباح اليوم و هي من شركة iobit ، و هو عبارة عن موقع يوفر مجموعة من البرامج المدفوعة التي تختلف حسب بكل برنامج ، حيث أن هناك برنامج متخصص في الحماية و آخر لإزالة البرامج المستعصية و برنامج لتحديث التعريفات و المزيد من البرامج الأخرى التي سوف تحتاج اليها بالتأكيد على حاسوبك الويندوز .
جميع هذه البرامج التي تعرضها شركة iobit هي بالمال و هي برامج مشهورة وغنية عن التعريف و لكن الآن و لفترة محدود جدا يمكنك تحميلها بشكل مجاني تماما ، و ليس هذا و حسب بل أيضا يمكنك المشاركة في مسابقة لربح حاسوب محمول مميز .
طريقة الحصول على البرامج هي كالآتي :
أول شيء قم بالولوج الى الموقع من الرابط أدناه ، بعد ذلك قم بالنقر على انا مستعد ، ثم بعد ذلك سوف تظهر لك قائمة البرامج المدفوعة و المتاحة الآن للتحميل بشكل مجاني .
و تجدر الإشارة أنه يمكنك اختيار برنامج واحد فقط ، و إن أردت تحميل أكثر من برنامج سوف يتوجب عليك استعمال جهاز آخر أو استعمال احد برامج الـ VPN .
بعد القيام بالحصول على البرنامج سوف يتطلب منك مشاركته على حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي سواءا فيس بوك او تويتر بعد ذلكس وف تظهر لك خانة لوضع معلوماتك في حالة اردت المشاركة في المسابقة لربح حاسوب محمول .
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