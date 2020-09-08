نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر جوال Huawei Y9a الجديد بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Y9a ، هو أحدث إصدارات شركة هواوي الصينية الذي تم طرحة في الأسواق العالمية، والهاتف يحتوي على امكانيات عالية جداً بالرغم من رخص ثمنه بالمقارنة بأسعار الهواتف الأخرى التي تحتوي على نفس الامكانيات، ويأتي الهاتف بعد طرح سلسلة من الهواتف الذكية التي لاقت نجاحات كبيرة، وخاصة هاتف Huawei P40، وجوال Huawei P40 Pro، وهاتف Huawei P40 Pro Plus، ومن أهم مميزات جوال Huawei Y9a، أنه يدعم تشغيل جميع الشبكات وخاصة شبكات الجيل الخامس، كما يحتوي الموبايل على عدد من الكاميرات الخلفية والأمامية ذات مواصفات عالية، وتعطينا صور غاية في الدقة والروعة، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات وسعر الجوال في السعودية والدول العربية.

مواصفات Huawei Y9a الجديد

يأتي جوال شركة هواوي الجديد بإمكانيات غاية في الروعة، رغم انخفاض سعره ومواصفات الهاتف كالآتي:-

يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال، من شبكات الجيل الثاني وحتى شبكات الجيل الخامس. أبعاد الموبايل 163.5*76.5*8.95 ملم، ويبلغ وزن الجوال 197 جرام. يدعم الجوال تشغيل شريحتي اتصال من نوع نانو SIM، والشريحتين في وضع الاستعداد. سوف يأتي الجوال بألوان عدة اللون الفضي، واللون البنك، واللون الأسود. نظام تشغيل الجوال أند رويد 10، وواجهة المستخدم EMUI 10.1. الجوال يأتي بمعالج من نوع Media Tek Helio G80، بدقة تصنيع 12 نانو متر، ثماني النواة. يأتي الجوال بمعالج رسوميات من نوع Mali-G52 MC2. يدعم الجوال تركيب كارت ميموري حتى سعة 256 جيجابايت. يحتوي الموبايل على ذاكرة داخلية سعتها التخزينية 128 جيجابايت. يأتي الجوال بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت و8 جيجابايت. يحتوي الهاتف على مكبر صوت، ومدخل سماعات 3.5 ملم. الجوال يدعم تقنية الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac. الموبايل يدعم تقنية البلوتوث بأحدث إصدار الإصدار الخامس 5.1. الجوال يدعم تحديد المناطق الجغرافية من خلال GPS. الجوال يدعم الاتصال القريب المدى من خلال تقنية NFC. يدعم الهاتف تشغيل راديو FM. يحتوي الموبايل على منفذ شحن Type-C, USB 2.0. الموبايل يحتوي على أجهزة استشعار البصمة، والتسارع والتقارب، والدوران، والبوصلة.

مواصفات شاشة Huawei Y9a

يأتي الجوال بشاشة كبيرة في الحجم، مما يجعلنا نشاهد صفحات الانترنت بوضوح، ودون إجهاد للعين ومواصفاتها كالآتي:-

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شاشة الجوال من نوع TFT LCD IPS كابستيف.

الشاشة تدعم اللمس المتعدد، وتحتوي على أكثر من 16 مليون لون.

حجم شاشة الجوال 6.63 بوصة، وتستحوذ شاشة الهاتف على 84.8% من جسم الجوال.

دقة شاشة الموبايل 1080*2400 بكسل، بكثافة بكسلات 397 بكسل في البوصة.

نسبة أبعاد الجوال 9/20.

مواصفات كاميرات Huawei Y9a

يحتوي الجوال على أربعة كاميرات خلفية وكاميرا أمامية أحادية ومواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية للجوال رباعية، دقة الكاميرا الأولى للموبايل 64 ميجا بكسل عريضة، بفتحة عدسة 1.8/F، وتدعم التصوير الـ PDAF، ودقة كاميرا الهاتف الثانية 8 ميجا بكسل عريضة جداً، بفتحة عدسة 2.4/F، وكاميرا الجوال الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل وهى كاميرا ماكرو، بفتحة عدسة 2.4/F، وكاميرا الموبايل الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل وتحتوي على مستشعر عمق، بفتحة عدسة 2.4/F. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش من نوع ليد. تدعم الكاميرات الخلفية التصوير الـ HDR، وتدعم التصوير البانوراما. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، بمعدل 30 إطار في الثانية. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 ميجا بكسل، لكل 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية للجوال دقتها 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F. تدعم الكاميرا الأمامية التصوير بجودة HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل، لكل 30 إطار في الثانية.

مواصفات بطارية جوال Huawei Y9a

يأتي الجوال ببطارية كبيرة تعمل لفترات طويلة أثناء الاستخدام ومواصفاتها كالآتي:-

حجم بطارية الهاتف 4300/4200 ملي أمبير.

بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر.

البطارية غير قابلة للإزالة إلا من خلال متخصص أو التوكيل.

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات،

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

تحتوي البطارية على HUAWEI Super Charge.

سعر Huawei Y9a

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر الجوال في الدول العربية والهند وأمريكا وهى كالآتي:-