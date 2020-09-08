بيجو تقدم أيقونتها 3008 فيس ليفت الجديدة

كشفت شركة بيجو الفرنسية النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها 3008، التي تنتمي لفئة سيارات الأراضي الوعرة المدمجة.

وأوضحت الشركة الفرنسية ان بيجو 3008 إنتاج أكثر من 800 ألف سيارة منذ إطلاقها في عام 2016 وحققت أداءً تجاريًا متميزًا في أوروبا والعالم توجت جائزة سيارة العام 2017 بهذا النجاح.

يرسم تصميمها الجديد نوعا من الحداثة والأناقة أكثر من أي وقت مضى، وواجهة أمامية معاد تصميمها، ومصابيح خلفية LED كاملة جديدة، وألوان جديدة للهيكل وخيار "Black Pack" وترمز الشبكة الجديدة بدون إطار إلى الأسلوب الحديث في التصميم الخارجي للسيارة، مع الحفاظ على التصميم الانسيابي وتمتد بزعانف أسفل المصابيح الأمامية لربط جميع العناصر.

ويتوفر للسيارة الفرنسية محرك بنزين بقوة 96 كيلووات/131 حصان أو 133 كيلووات/181 حصان ومحرك ديزل بقوة 96 كيلووات/131 حصان ويتسع برنامج دفع السيارة بنسخ الدفع الهجين Plug-in المعتمدة على محرك بنزين سعة 1.6 لتر.

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منحت سيارة بيجو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة باقة من أحدث جيل من مساعدات القيادة، بالإضافة إلى PEUGEOT i-Cockpit الجديدة مع سماعة عرض جديدة عالية الجودة وشاشة جديدة عالية الدقة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة.

تم إعادة تصميم المصابيح الأمامية لتكون أكثر قوة ولتختلف أكثر عن الجيل الحالي مع تقنية LED ويتماشى الأمامي تمامًا مع طراز بيجو الحالي لتتمكن من التعرف عليه من الوهلة الأولى.

وحلت "Foggy Mode" الجديدة محل مصابيح الضباب التقليدية والتي اصبحت مدمجة في المصابيح الأمامية بتقنية LED بالكامل، ويقوم بتشغيل المصابيح الأمامية ذات الشعاع المنخفض بكثافة منخفضة عند تنشيط مصابيح الضباب الخلفية.