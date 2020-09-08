أسعار نيسان جوك الجيل الثاني الجديد كلياً في السوق المصري

أعلنت نيسان موتور إيجيبت عن إطلاق الجيل الثاني من أيقونتها جوك الجديدة في السوق المصري، ذات تصميم "كوبيه" رياضي، وحجم أكبر وأكثر اتساعاً من الجيل الأول، بالإضافة إلى العديد من التقنيات والسمات التي تنفرد بها نيسان جوك في فئتها.

وأضحت الشركة أن جوك الجديدة متوفرة بثلاث فئات سعرية الأولي أسنتا بـ 348,500 جنيه والفئة الثانية تكنا سعرها 372,500 جنيه والفئة الثالثة Tekna Perso التي تتميز بصالون داخلي ثنائي الألوان وفرش جلد ألكنتارا.

أبعاد نيسان جوك الجديدة

وتتسم الجيل الثاني من نيسان جوك والتي يتم تجميعها في المملكة المتحدة بحجم أكبر وصالون داخلي أكثر اتساعاً يوفر المزيد من الراحة لقائد السيارة وللركاب، حيث يبلغ طول السيارة الجديدة 4.210 متر، وعرض 1.8 متر، وارتفاع 1.595 متر، مع طول قاعدة العجلات والذي يبلغ 2.636 متر. يملك الجيل الثاني من نيسان جوك كذلك أكبر سعة لصندوق السيارة حيث يبلغ 422 لتر وهو الأكبر ما بين كل السيارات من نفس الفئة.

محرك يوفر في استهلاك الوقود

تعتمد جوك الجديدة على محرك تربو بسعة 1.0 لتر بثلاث أسطوانات، يمنح السيارة قوة قدرها 117 حصانًا وعزم دوران 200 نيوتن/ متر. المحرك الجديد يمنح أفضلية في ترشيد استهلاك الوقود بفضل تقنيات نيسان المتطورة.

وينقل القوة إلى العجلات صندوق التروس الأوتوماتيكي بتقنية الـ DCT، والذي يعمل بسبعة سرعات، مع إمكانية التمتع بالقيادة مع ناقل يدوي للسرعات عن طريق التنقل ما بين ناقل السرعات اليدوي والأوتوماتيك عن طريق الدواسات بفضل تقنية " Paddle shifts".

يتسم الجيل الثاني من نيسان جوك بالتصميم الانسيابي والأناقة مع خطوط ديناميكية عصرية، مع وجود الشبكة الأماميةV-Motion والتي تُميز العديد من موديلات نيسان الجديدة، وسقف متحرك رائع، بجانب مصابيح أمامية بتصميم دائري مميز وإضاءة قوية تجعل القيادة في أصعب الظروف تجربة ممتعة، هذا بالإضافة إلى مقابض الأبواب الخلفية غير الظاهرة والتي تجعل نيسان جوك الجديدة تبدو وكأنها سيارة كوبيه.

التصميم الداخلي لنيسان جوك الجديدة يركز على تقديم أفضل سُبل الراحة والأمان والرفاهية لقائد السيارة وللركاب حيث تتميز بمقاعد رياضيه تتسم بالروعة، وفتحات التكييف ذات شكل مميز، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز. وتتوافر السيارة بثلاثة فئات مختلفة رائعة للصالون الداخلي ثنائي اللون، فيوجد اللون الأسود الممزوج بالكانتارا لأعلى مستوى من الأناقة واللون الأبيض المتصل بالأسود واللون البرتقالي المُفعم بالطاقة والحيوية.

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ويتمتع الجيل الثاني من السيارة نيسان جوك على نظام صوتي BOSE® PERSONAL® PLUS مع 8 سماعات، وشاشة لمس 8 بوصة وخاصية التعرف على الصوت وتوصيل الهاتف الذكي بالسيارة عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto.

تقنيات الأمن والسلامة الأفضل

وتحتوي نيسان جوك على العديد من سبل الأمان السلامة التي حصلت على أعلى تقييم من البرنامج الأوروبي EURO NCAP لتقييم السيارات الجديدة، وتتضمن تقنيات الأمان في السيارة الهيكل المتطور القوي والذي صُمم باستخدام أمتن أنواع دعامات في الأماكن الرئيسية من الهيكل للارتقاء بالصلابة مع السماح بامتصاص الصدامات وتخفيف وزن السيارة بـ65 كيلو هذا بالإضافة إلى نظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وخاصية High Beam Assist والتي تزيد من الإضاءة عند الحاجة لذلك.

منحت نيسان جوك باقة من أنظمة الأمان المتمثلة في نظام منع السيارة من الانزلاق ABS ونظام EBD لتوزيع الفرامل على جميع أجزاء السيارة بشكل متساوي مما يحافظ على ثبات السيارة بشكل متساوي، بالإضافة إلى تقنية VDC والتي تسهم في التحكم الديناميكي في السيارة، 6 وسائد هوائية لحماية قائد السيارة وكل الركاب.

فئات نيسان جوك الجديدة

تتوافر نيسان جوك الجديدة في السوق المصري بثلاثة فئات، الفئة الأولى هي نيسان جوك أسنتا التي تأتي بمصابيح ضبابية أمامية LED، وخاصية Cruise Control لتثبيت السرعة، وتقنية Paddle shifters لناقل الحركة شبه التلقائي، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وتكيف هواء يدوي وحساسات خلفية للركن، وزجاج مُعتم، بالإضافة إلى شاشة لمس مميزة مقاس 8 بوصة.

بالنسبة للفئة الثانية من السيارة نيسان جوك الجديدة، وهي نيسان جوك تكنا، وعلاوة على كل المميزات السابقة، فهي تحتوي على مرايات قابلة للطي ومساحات تحتوي على حساسات للأمطار، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، وفرامل انتظار اوتوماتيكية، وفتح السيارة بدون الحاجة لاستخدام مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وتكييف هواء اوتوماتيكي، وجنوط رياضية كبيرة مقاس 19 بوصة، ونظام صوتي BOSE مع 8 سماعات، وكراسي من الجلد.

وتوجد كذلك الفئة الثالثة من نيسان جوك الجديدة، وهي Tekna Persoوالتي تتميز بصالون داخلي ثنائي الألوان يتسم بالأناقة والجاذبية.

ويتوقع أن يحقق الجيل الثاني من نيسان جوك الجديدة كلياً نجاحاً كبيراً في السوق المصري لما تتميز به السيارة من سمات تجعلها الاختيار الأمثل لكل العملاء الذين يفضلون الأداء الرياضي القوي مع أفضل سُبل الأمان والرفاهية.