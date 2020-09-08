نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” بالخطوات ” تسجيل إيميل جديد في جوجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع المواقع الحكومية تحتاج إلى ايميل شخصي ل تسجيل إيميل جديد يلزم القيام ببعض الخطوات والتي منها كيفية تفعيل الأمان للحساب حتى لا يسرق ويكون عرضة لكشف بياناتك المسجل بها في مواقع حكومية ومن لمواقع التي تلزم المشاركين بإدخال ايميل هو التسجيل في حساب المواطنالتسجيل في حساب المواطن، و هو ضروري لارسال كافة التحديثات وكذلك مؤسسة الوليد بن طلال فهو يلزم وقت التسجيل أن يكون لدى المسجل حديثا ايميل صالح حتى يتم مراسله صاحب الطلب من خلاله لذا يجب أن يكون لديك حساب صالح للمراسلات.

خطوات تسجيل إيميل جديد

قبل البدء في التسجيل قم باختيار الاسم الذي تود أن يكون اسمك على الايميل والذي ممكن أن يكون اسمك الشخصي أو اسم شهرة او اسم محبب لك حتى لا تنسى اسم الدخول.

بعد ذلك ومن محرك البحث جوجل قم بكتابة كلمة جيميل.

يمكنكم الدخول إلى التسجيلالتسجيل المباشر وبالخطوات الموضحة.

قم بالضغط على الحصول على ايميل جديد.

قم بالضغط على انشاء حسابانشاء حساب لنفسي ان كان شخصي أو تجاري إن كان ايميل اعمال.

قم بكتابة الاسم الاول وهو الاسم الذي تود أن يكون اسم الدخول.

ثم قم بكتابة الاسم الأخير ويمكن أن يكون اسم العائلة او اسم الشهرة.

في الخانة التالية قم باختيار اسم المستخدم وهو ما سيظهر للعامة ويمكن الخلط بين أحرف الاسم والدوت والأرقام.

بعد التأكد من صلاحية الاسم قم بكتابة الباس ورد ويفضل أن يكون أول حرف كبير أي كابيتال وباقي الاسم حروف صغيرة والجمع بين أرقام صعبه التخمين.

ثم قم بالموافقة على شروط الإستخدام وحفظ البيانات وبذلك أصبح لديك ايميل مسجل.

صلاحية وتأمين الجي ميل

لتأمين الحساب الخاص بك يجب أن تقوم بربط الحساب برقم جوال خاص بك من خلال تأمين حسابك وهنا الموقع سوف يرسل لك رسالة تأكيد إلى رقم الهاتف الذي أدخلته وبعدها قم بإضافة التحقق بخطوتين وهنا إن قمت بفتح ايميلك من اي جهاز جديد لن تستطيع الدخول إلى بعد أن تقوم جوجل بإرسال رساله تحتوي على أرقام تستخدم لمرة واحدة ولمدة ثواني ومن هنا فلا يمكن لأي شخص سرقة حسابك فهو لا يستطيع الدخول إلا بتلك الارقام الموجودة بالرسالة على هاتفك، يمكنك أيضا وضع ايميل آخر فهو إحدى خطوات أمان حساب جوجل.