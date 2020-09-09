نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جهاز إكس بوكس جديد من مايكروسوفت شاهد التفاصيل الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة مايكروسوفت بتأكيد على الإشاعات التي تم إصدارها وتسربت حول سعر الجيل الثاني من أجهزة إكس بوكس جهاز Xbox Series S وأعلنت عن بيعها في الأسواق بعد أن طال انتظارها.

سعر جهاز إكس بوكس جديد



كشفت مايكروسوفت عن جهاز ألعاب جديد من أجهزة إكس بوكس، والذي يأتي تحت اسم Xbox Series S دون أن تزودنا الشركة بالعديد من التفاصيل حول الجهاز، فيما كشفت الشركة أن جهاز إكس بوكس Series S الخاص بها سيباع بـ299 دولار، وسيأتي بحجم أصغر من الأقوى والأفضل إكس بوكس Series X وأعلى سعراً يباع بـ499 دولار، كما جاء في تغريدات الشركة عبر حسابها الرسمي على توتير

مواصفات جهاز Xbox Series S

أوضحت الشركة أن الجهاز يمثل الجيل الثاني من أصغر أجهزة إكس بوكس على الإطلاق؛ بالإضافة إلى الحجم الصغير للجهاز الجديد،حيث وصفته الشركة بإنه أصغر أجهزة إكس بوكس حتى الآن.

ويتميز أيضًا اعتماده فقط على النسخ الرقمية من الألعاب لأنه لا يحتوي على مشغل أقراص كما أن الجهاز الجديد سيستهلك طاقة معالجة أقل للرسوميات وبالتالي لن تكون جودته جيدة تقريبًا كما هو الحال في Xbox Series X.

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لعل أكثر ما يميز في التصميم هو يبدو أنه فتحة تهوية هائلة أكبر من حجم القرص، بل هو تخمين معقول أن مروحة ضخمة متطابقة يجلس أدناه لتهدئة مكونات وحدة التحكم، (يستخدم Xbox Series X مروحة كبيرة وغرفة بخار ضخمة لجعل أجزاءه باردة.

رسوم جهاز Xbox Series S

ووفقًا للتسريبات، ستكون خدمة Xbox All Access متاحة لمستخدمي Xbox S برسوم اشتراك شهرية قدرها 25 دولار، مقارنة بمستخدمي الجهاز الأقوى برسوم 35 دولار شهريًا.

وستعقد مايكروسوفت مؤتمر رسمي قريبًا للكشف عن جميع التفاصيل النهائية وإطلاق الجهاز، حيث من المتوقع أن يكون متاح في الأسواق بحلول 10 نوفمبر.

موعد إصدار جهاز Xbox Series S

لم تحدد شركة مايكروسوفت على الفور موعد لإصدار وحدة التحكم، ولكن التسريبات السابقة تكهنت بأنه قد يتم إصدارها في الوقت المناسب لموسم 2020.