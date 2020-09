نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أفاتار الفيسبوك الجديد 2020 How to make your Facebook avatar في المقال التالي

عمر شويل - جدة جديد طريقة عمل وإنشاء الفيسبوك صور افاتار الشكل الكرتوني الجديد هو صور كرتونية الذي تشبه إلي حد ما صور Bitmoji وهي إضافة من فيسبوك يمكن من خلالها التعبير عن شخصيتك بواسطة صوره كرتونية تشبه ملامحك. استخدامات افاتار فيسبوك الجديد تستطيع بكل سهولة الأن إنشاء أفاتار علي الفيسبوك، هذه الخدمة الجديدة تمكنك من أنشاء صورة رمزية Avatar تشبه ملامحك تمام بكل سهولة علي الفيسبوك. ويمكن هذه الصورة الكرتونية الجميلة الخاصة بك استخدامها في المحادثات مع أصدقائك داخل ماسينجر “Facebook Messenger” فيسبوك أثناء المحادثات وايضا استخدامها فى التعليقات سوا كنت تستخدم كمبيوتر أو جهاز لوحي شرح بالصور خطوات عمل أفاتار “Avatar” الفيسبوك 2020: تحديث تطبيق فيسبوك إلى أحدث إصدار من جوجل بلاى هو ما يجب عليك فعلة أولا بعد ذلك الدخول على تطبيق الفيسبوك والضغط أعلي التطبيق على الثلاث نِقَاط الموجودة بالجانب الأيمين أو الأيسر على حسب لغة التطبيق لديك انزل إلى أسفل إلى أن تجد “مشاهدة المزيد” كما بالصورة Advertisements اضغط على افاتار Avatars اضغط على التالي أو Next بعدها الضغط على البدا Get Started اختيار درجة لون البَشَرَة التي تريدها (يمكنك النزول لأسفل لرؤية المزيد) ثم اضغط على التالي next. تحديد الشعر وطوله وهل هو قصير أو متوسط أو طويل ويمكنك أيضاً تحديد لون الشعر هل اسود أو بني أو اصفر.

تحديد الوجه والذقن هل دائري أو مربع وبعدها يمكنك تحديد العيون والرموش .

الآن مع بتخصيص بقية معالم الوجه مثل النظارات (إذا كنت ترتدي نظارة).

شكل الانف ولون الشفاف وتخصيص ملامح الشارب للرجال.

تخصيص طبيعة جسمك هل ثمين أم رفيع وهل جسم ولدا أو بنت.

تغيير شكل الملابس الذي ترتديه ما إذا كان قميص وبنطلون أو جلابية أو لبس شاطئ … إلخ .

ويمكنك أيضا ارتداء كاب أو Ice Cap وفي الأخير مكنك ارتداء أكسسوارات سواء للبنات أو السيدات أو الاكسسوارات الخاصة بالرجال. بعد الانتهاء من تخصيص الصور والشكل الذي شبه ملامحك بصورة كرتونية الافاتار فيسبوك اضغط على Next وبعدها يقول لك فيس بوك أنه يمكنك استخدام avatar في تعليقات الفيسبوك. وفي الأخر يعطيك القدرة على نشر صورة الأفاتار على البروفايل الخاص بك.

