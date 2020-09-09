ننشر أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة فى السوق المصرية، بعمل بعض العروض على سيارتها، فى محاولة منها لجذب عملاء جدد ، بعد فترة الركود التى شهدتها الأسواق بسبب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب .

ولذلك يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة بي ام دبليو لسنة 2020 و2021.

بي ام دبليو 118

- اوتوماتيك / SPORT SHADOW 2020 1500 CC 590,000 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT SHADOW 2021 1500 CC تربو 599,000 جنيه

بي ام دبليو 218

- اوتوماتيك / GRAN TOURER 2020 1500 CC 620,000 جنيه

بي ام دبليو 218 i الجيل الجديد

- اوتوماتيك / GRAN COUPE 2020 1500 CC تربو 635,000 جنيه

- اوتوماتيك / GRAN COUPE 2021 1500 CC تربو 648,000 جنيه

بي ام دبليو X1

- اوتوماتيك / X-LINE NEW SHAPE 2020 1500 CC 660,000 جنيه

- اوتوماتيك / X-LINE 2021 1500 CC تربو 678,000 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT NEW SHAPE 2020 1500 CC 730,000 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT 2021 1500 CC تربو 748,000 جنيه

بي ام دبليو 418

- اوتوماتيك / LINE GRAN COUPE 2020 1500 CC 750,000 جنيه

بي ام دبليو 320

- اوتوماتيك / EXCLUSIVE 2020 2000 CC 825,000 جنيه

- اوتوماتيك / EXCLUSIVE 2021 2000 CC 848,000 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2020 2000 CC 900,000 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2021 2000 CC تربو 915,000 جنيه

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بي ام دبليو 218 i

- اوتوماتيك / COUPE M- SPORT 2020 1500 CC 840,000 جنيه

- اوتوماتيك / CONVERTIBLE SPORT LINE 2020 1500 CC 895,000 جنيه

بي ام دبليو 520

- اوتوماتيك / LUXURY LINE 2020 1600 CC 980,000 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY LINE 2021 1600 CC تربو 1,048,000 جنيه

بي ام دبليو Z4

- اوتوماتيك / M-SPORT ROADSTER 2020 2000 CC 1,195,000 جنيه

بي ام دبليو X4

- اوتوماتيك / XDRIVE 2020 2000 CC 1,390,000 جنيه

بي ام دبليو X5

- اوتوماتيك / XDRIVE M40I 2020 3000 CC 1,750,000 جنيه

- اوتوماتيك / XDRIVE M50I 2020 4400 CC تربو 2,075,000 جنيه

بي ام دبليو 730

- اوتوماتيك 2020 2000 CC تربو 1,950,000 جنيه

- اوتوماتيك 2021 2000 CC تربو 1,990,000 جنيه

بي ام دبليو X6

- اوتوماتيك / M PERFORMANCE 2021 4400 CC تربو 2,250,000 جنيه

بي ام دبليو 740

- اوتوماتيك / PURE EXCELLENCE 2020 3000 CC 2,600,000 جنيه

بي ام دبليو 850

- اوتوماتيك / XDRIVE COUPE 2020 4400 CC 2,650,000 جنيه

- اوتوماتيك / XDRIVE CONVERTIBLE 2020 4400 CC 2,900,000 جنيه