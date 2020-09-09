تعرف على مميزات هاتف شاومي الجديد Redmi C9

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عمر شويل - جدة تعرف على مميزات هاتف شاومي الجديد Redmi 9C، أطلقت شركة شاومي ذات الشهرة الكبيرة هاتفها الجديد شاومي ريدمي C9 الجديد بعد انقطاعها لفترة طويلة عن إطلاق أجهزتها بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم بالكامل حيث جاء الهاتف الجديد بمجموعة من المميزات منها معالج ثماني النواة وكاميرات فائقة التصوير وذات كفاءات عالية هذا بالإضافة إلى مجموعة من المميزات الأخرى.

مميزات هاتف شاومي Redmi C9

جاء الهاتف الجديد بمجموعة من المميزات ومنها ما يلي:

يحتوي الهاتف على معالج ثماني النواة من النوع Helio G35 SoC.

يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت من الرامات.

كما يحتوي الهاتف على مساحة تخزين 32 جيجابايت وقابلة للتوسعة.

كما تتواجد نسخة أعلى من نفس الاصدار تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا رام ومساحة تخزين 64 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية تعمل بالذكاء الاصطناعي ولها القدرة على التقاط صور نقية وواضحة بسهولة وسرعة.

تعمل كاميرا السيلفي أيضاً بالذكاء الاصطناعي.

يتضمن هذا الهاتف شاشة Dot Drop بحجم 6.53 بوصة لتحسين أفضل تجربة مشاهدة.

كما يتضمن بطارية عالية السعة بسعة 5000 مللي أمبير في ساعة.

مميزات عالية من الحماية ومتطورة عن الاصدارات السابقة.

شركة شاومي للهواتف الذكية

يذكر أن شاومي من شركات الهواتف المحمولة الأكثر شهرة الآن في العالم وفي الدول العربية خاصة مصر بنسبة 15.7% وهذا وفقا لأبحاث قامت بها إحدى شركات التسويق في العالم، كما تستحوذ الشركة على مركز أولاً في بيع هواتف محمولة من الفئة المتوسطة التي تتراوح أسعارها من بين ألفين وحتى خمسة آلاف جنيه وهذا الأمر يعود إلى اعتماد شركة شاومي على اصدار الهواتف بتقنيات ومميزات عالية عن الشركات المنافسة مع تقديم سعر منافس في أسواق الهواتف الذكية في العالم.