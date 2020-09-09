نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال Huawei Mate 40 Pro الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Mate 40 Pro ، من الهواتف الذكية التي تستعد شركة هواوي الصينية بطرحها بالأسواق خلال الأيام القادمة، وسوف تطرح الشركة عدة نسخ من هواتف Mate 40، وتشمل هذه النسخ هاتف Huawei Mate 40 ، وتأمل شركة هواوي العالمية أن تلاقي هذه الهواتف نفس النجاحات التي حققتها هواتف Mate 30، والتي شملت هاتف Huawei Mate 30، وجوال Huawei Mate 30 Pro، وهاتف هواوي ميت 40 برو يتميز بمواصفات عالية الجودة، حيث يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويدعم مقاومة الماء والغبار، ويحتوي الهاتف على مساحة كبيرة يمكن من خلالها تحميل جميع الملفات والبرامج والألعاب، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات وسعر الجوال في السعودية ومصر والدول العربية. مواصفات جوال Huawei Mate 40 Pro الجديد الجوال سوف يتمتع بمواصفات كبيرة جداً وهى كالآتي:- تبلغ أبعاد الهاتف 157.8*72.3*8.6 ملم، ويبلغ وزن الجوال 189 جرام. الهاتف مصنوع من الزجاج ومعدن الألمنيوم. الموبايل يدعم مقاومة الغبار والماء حتى عمق مترين، لمدة 30 دقيقة، بمعيار P68. يأتي الجوال بألوان عدة الذهبي الوردي، والأسود، والأزرق، والأخضر. يأتي الجوال بمعالج من نوع Hi Silicon Kirin 990 بدقة تصنيع 7 نانو متر، والمعالج ثماني النواة. الموبايل يأتي بذاكرة عشوائية كبيرة، تستطيع من خلالها تحميل جميع البرامج والألعاب والجرافيك، بسعة 12 جيجابايت، والذاكرة من نوع LPDDRS. مساحة ذاكرة الهاتف الداخلية 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0. الجوال يدعم تركيب ذاكرة خارجية ( كارت ميموري من نوع Nano Memory Card) حتى سعة 256 جيجابايت ويأتي بحجم شريحة الاتصال من نوع Nano SIM. يتم تركيب الذاكرة الخارجية مكان بطاقة الاتصال الثانية. يحتوي جوال هواوي ميت 40 برو على مستشعرات عديدة، منها مستشعر البوصلة، والتسارع والتقارب، والجيرو سكوب، والدوران، ومستشعر ضوء الإشعارات، وحساس للضوء المحيط، كما يحتوي الهاتف على مستشعر البصمة، والقاعة، والضغط الجوي. يحتوي الجوال على معالج مساعد خاص بمتابعة الحركة، ويحتوي على وحدة معالجة خاصة بالذكاء الاصطناعي، ويحتوي على مسرع جرافيكس. يحتوي الموبايل على مكبر صوت، ويحتوي على عدد 2 ميكروفون. الهاتف يحتوي على ميكروفون خاص بعزل الضوضاء. الجوال يدعم تشغيل البلوتوث الإصدار الخامس 5.1. يحتوي الهاتف على واي فاي بترددات a/b/g/n/ac. الموبايل يدعم الاتصال القريب المدى بتقنية NFC وتقنية الـ IR. الجوال يحتوي على USB من نوع Type-C’ USB 3.1 GEN1. الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية GPS. يحتوي الموبايل على راديو FM. الجوال يدعم تشغيل سماعة الأذن من خلال USB Type-C. الجوال يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G. نظام تشغيل الجوال اند رويد 10، وواجهة المستخدم EMUI 10.1. مواصفات شاشة هواوي ميت 40 برو تحتوي شاشة الجوال على إمكانيات كبيرة ومواصفات عالية جداً وهى كالآتي:- Advertisements شاشة الهاتف من نوع OLED.

قياس شاشة الجوال تبلغ 6.39 بوصة.

دقة شاشة الهاتف 1440*3120 بكسل QHD+.

الجوال يدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

كثافة بكسلات الشاشة 538 بكسل لكل بوصة.

تحتوي الشاشة على زجاج غوريلا جلاس للحماية من الخدوش.

تستحوذ شاشة الجوال على 78.9% من واجهة الجوال.

الشاشة تحتوي على شاشة لمس سعويه.

العمق اللوني للشاشة 24 بايت.

تدعم الشاشة تقنية HDR10 وتقنية DCI-P3. مواصفات الكاميرات تحتوي كاميرات جوال Huawei Mate 40 Pro على كاميرات غاية في الدقة مواصفاتها كالآتي:- الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية، دقة الكاميرا الأولى 40 ميجا بكسل عريضة، والكاميرا الثانية دقتها 20 ميجا بكسل عريضة جداً، والكاميرا الثالثة دقتها 8 ميجا بكسل وتستخدم للتقريب. تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بدقة 2160 بكسل، والتصوير بدقة 1080 بكسل، والتصوير بدقة 720 بكسل. الكاميرات الخلفية تتميز بالتركيز التلقائي باستخدام الليزر. تتميز بالتركيز التلقائي من خلال اكتشاف الطور PDAF. تتميز الكاميرات الخلفية بالالتقاط المستمر. تحتوي كاميرات على مثبت بصري للصور. تحتوي على مثبت رقمي. الكاميرات الخلفية تميز الابتسامات والوجوه. تحتوي على درجة لونية ديناميكية كبيرة. تقوم بالتقريب البصري حتى 5X. تحتوي على إعدادات توازن اللون الأبيض. تحتوي كاميرا على مؤقت ذاتي. تتميز بالتركيز حسب تباين الألوان. تتميز بالتركيز حسب العمق. تحتوي على فلاش Dual LED. الكاميرا الامامية للهاتف دقتها 24 ميجا بكسل. تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 108 بكسل. تحتوي على حساس من نوع CMOS. مواصفات البطارية بطارية هواوي ميت 40 برو كبيرة جداً، تجعل الجوال يعمل لفترات طويلة ومواصفاتها كالآتي:- بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر li-Poly.

سعة بطارية الجوال 4200 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات عبر تقنية Super Charge، ويتم شحن 70% من الهاتف في 30 دقيقة.

تدعم البطارية الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

البطارية غير قابلة للإزالة إلا من خلال التوكيل. سعر Huawei Mate 40 Pro لا تتوفر معلومات عن سعر هواوي ميت 40 برو حتى الأن، لكن هناك توقعات بأن سعر الجوال لن يقل عن سعر هاتف Huawei Mate 30 Pro، الذي يبلغ ثمنه في السعودية ومصر والدول العربية 700 دولار أمريكي، وسوف نتابع معكم سعر الجوال عند نزوله الأسواق خلال الأيام القادمة.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سعر جوال Huawei Mate 40 Pro الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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