لاند روفر تطلق ديفندر 2020 الجديدة في مصر

أطلقت شركة لاند روفر أيقونتها ديفندر الجديدة برؤية جديدة تلائم القرن الحادي والعشرين، بقدرات وأمانها لكل العائلة، لتشكل بحد ذاتها فئة فريدة من السيارات.

ديفندر الجديدة مخصصة للمغامرة ومحبي الاكتشاف، ولمن يقدّرون قيمة المجتمعات ويعملون بجد كي يصنعوا فرقاً.

ديفندر الجديدة مظهرها يعكس قوتها، ويحقق تصميمها غايات محددة وتثير هندستها الحماسة، وقد أصبح بالإمكان تعديل مواصفات ديفندر، السيارة ذات الاسم والشكل والقدرات الأيقونية، كي تلائم العالم الخاص بكل من يملكها.

بدافع من الشغف والاحترام الكبيرين للأصالة، تتوفر في ديفندر الجديدة مجموعة فريدة جداً من القدرات الفائقة. والتقنيات المتطورة للاستجابة لكل التضاريس، تعيد تعريف روح المغامرة في القرن الحادي والعشرين، وتحافظ على شخصية سيارة لاند روڤر المعروفة منذ 71 عاماً.

الشكل الخارجي يسهّل تمييز سيارة ديفندر على الفور، مع الأجزاء المعلقة الأمامية والخلفية الصغيرة التي توفر زاوية اقتراب وزواية مغادرة ممتازتين، وقد أعاد مصممو لاند روڤر تصوّر الملامح المعروفة لسيارة ديفندر بما يلائم القرن الواحد والعشرين، حيث جعلوا سيارة الدفع الرباعي الجديدة ذات ارتكاز عامودي مع نوافذ "ألبين" خفيفة في السقف، إضافة إلى الإبقاء على الباب الخلفي الذي يفتح جانبياً والعجلة الاحتياطية المعلقة خارج السيارة، والتي تجعل تمييز هذه السيارة عن سواها أكثر سهولة.

وتم نقل أسلوب التصميم المميز بالخلفية المكشوفة في سيارة ديفندر الأصلية إلى الداخل، عبر إظهار عناصر مختلفة من الهيكل يتم إخفاؤها عادةً، مع التشديد على البساطة والطابع العملي. وتتضمن الميزات المبتكرة ناقل سرعة معلقاً يلائم المقعد الأمامي الاختياري القابل للطي، ما يوفر إمكانية جلوس ثلاثة أشخاص في الصف الأمامي، كما كانت الحال في أوائل سيارات لاند روڤر.

ويؤدي ذلك إلى قدرة سيارة ديفندر فئة 110 على توفير 5 مقاعد، أو 5+2، مع مساحة تخزين خلف مقاعد الصف الثاني تبلغ سعتها 1,075 لتراً، وتصل إلى 2,380 لتراً عند طي مقاعد الصف الثاني.

ومن بين الميزات الصديقة للمستخدم عدة إضافات عملية وتقنيات مبتكرة، من بينها الأرضية المغلفة بالمطاط للحماية من المشروبات التي قد تنسكب أثناء المغامرات اليومية والرحلات التي تحصل مرة في العمر، والتي توفر تنظيفاً سهلاً للمقصورة الداخلية باستخدام الفرشاة أو الممسحة، كما تحتوي السيارة سقفاً قابلاً للطي بالطول الكامل كميزة اختيارية تمنح إحساساً بالهواء الطلق، وتمكّن ركاب الصف الثاني في ديفندر 110 أن يقفوا عند توقف السيارة ويعيشوا تجربة سفاري متكاملة.

بنية "D7x" الجديدة من لاند روڤر مصممة بشكل محدد الأغراض، كما إنها مبنية على هيكل أحادي من الألومنيوم خفيف الوزن، وتعتبر البنية الأكثر صلابة بين سيارات لاند روڤر على الإطلاق، حيث تتمتع بثلاثة أضعاف صلابة السيارات التي يقوم تصميمها على تركيب جسم السيارة على هيكل منفصل، ما يشكل أساساً مثالياً لنظام تعليق مستقل تماماً قائم على ضعط الهواء أو النوابض، ويلائم مجموعات الحركة الكهربائية الحديثة.

وقد خضعت سيارة ديفندر الجديدة لأكثر من 62,000 اختبار للموافقة على هندستها، فيما تمت هندسة بنية الهيكل القاعدي وجسم السيارة بما يلائم إجراءات "اختبار الأحداث القصوى" من لاند روڤر، والذي يرصد نتائج المؤثرات المتكررة والمستمرة، بما يتجاوز الاستخدام الاعتيادي للسيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات الركاب.

وأثناء الاختبارات الخاصة بالتطوير، قطعت نماذج السيارة ملايين الكيلومترات في بعض من أكثر الأماكن قسوة على وجه الأرض، والتي تتدرج من الحرارة البالغة 50 درجة مئوية في الصحراء إلى الطقس البارد حتى 40 درجة تحت الصفر قرب القطب الشمالي، وعلى ارتفاعات وصلت إلى 10,000 قدم في جبال روكي في ولاية كولورادو الأمريكية.

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تميز مجموعة متطورة من القدرات الفائقة ديفندر الجديدة عن سواها. يضمن كل الدفع الدائم بكل العجلات وصندوق التروس الأوتوماتيكي ثنائي السرعة، مع الترس التفاضلي المركزي والترس تفاضلي خلفي نشط قابل للقفل الاختياري، أن تكون السيارة مزودة بكل مايلزم للتفوق على رمال الصحراء الناعمة، والسهولة المتجمدة في القطب الشمالي، أي مكان بينهما.

يتم تقديم نظام الاستجابة للتضاريس القابل للضبط للمرة الأولى مع ديفندر الجديدة، ما يتيح لخبراء الطرقات الوعرة أن يقوموا بضبط إعدادات مركبتهم لتلائم الظروف بشكل مثالي، فيما يمكن للسائقين غير الخبراء أن يتركوا لهذا النظام مهمة اختيار الإعدادات الأنسب للتضاريس التي يقطعونها، باستخدام الوظيفة الآلية الذكية.

وتوفر بنية السيارة الجديدة ارتفاعاً عن الأرض يبلغ 291 ميليمتراً وشكلاً هندسياً عالمي المستوى للطرقات الوعرة، حيث يوفر زاوية اقتراب تبلغ 38 درجة، فيما تبلغ زاوية صعود الميل 28 وزاوية المغادرة 40 درجة (دون احتساب ارتفاع الطريق)، ويبلغ عمق الغوص الأقصى 900 ميليمتر، مدعوماً ببرنامج الغوص الجديد ضمن نظام "الاستجابة للتضاريس 2"، والذي يضمن للسائقين القدرة على الخوض في المياه العميقة بثقة تامة.

وعلى الأرض الجافة، تساعد تكنولوجيا الرؤية الأرضية المتقدمة من لاند روڤر السائقين على الاستفادة من كافة قدرات سيارة ديفندر، عبر عرض شاشة اللمس المركزية للمنطقة المخفية عادة بغطاء المحرك، والتي تقع مباشرة أمام العجلات الأمامية.

وتدعم حلول الهندسة المبتكرة القيادة الفعالة، بما في ذلك أسفل جسم السيارة المستوي والذي يحسّن أداء الديناميكية الهوائية (معامل السحب المنخفض يصل حتى 0.38) ويحمي الأجزاء السفلية من السيارة.

ستتوفر سيارة ديفندر الجديدة بتصميمين لجسم السيارة: 110، توفر خيارات استخدام خمسة مقاعد أو 5+2 في فئة 110. وستكون الطرازات المتوفرة هي "ديفندر" وعلى قمة هذه المجموعة إصدارات "ديفندر إكس" (Defender X)، إضافة إلى باقات المواصفات القياسية S وSE وHSE.

ويكون باستطاعة العملاء تخصيص مركباتهم بشكل شخصي عبر طرق أكثر تنوعاً من أي سيارة لاند روڤر سابقة من خلال أربع باقات من الإكسسوارات، هي باقة "المستكشف" و"المغامر" و"الريف" و"المدينة"، وكل منها تمنح سيارة ديفندر شخصية مميزة عبر مجموعة من التحسينات المختارة بعناية. فيما يحتوي إصدار "فيرست إيديشن" ميزات فريدة وسيتوفر متوفراً منذ أول عام من الإنتاج.

وإضافة إلى باقات الإكسسوارات، تتوفر لسيارة ديفندر الجديدة خيارات كثيرة من الإكسسوات الفردية المصممة خصيصاً لهذه السيارة الجديدة من لاند روڤر، بما في ذلك الرافعة الكهربائية بالتحكم عن بعد3، وخيمة السقف، ومظلات قابلة للنفخ ومضادة للماء، وأنظمة قضبان جر ورفوف سقف أكثر ملاءمة.

وقال فيليكس بروتيغام، المدير التجاري في "جاكوار لاند روڤر": "ستتوفر ديفندر الجديدة في 128 سوقاً عالمية وتحقق أو تتفوق على أكثر المتطلبات تشدداً في العالم بالنسبة للانبعاثات والأمان.

خيارات إضافة الإكسسوارات لسيارة ديفندرة تتجاوز السيارة نفسها، حيث يمكن للعملاء التسوق أيضاً من مجموعة "Above and Beyond"، وهي مجموعة مؤلفة من 24 قطعة مصممة ومطورة بالتعاون مع "موستو". وتتمتع مجموعة الزينة الخارجية، والمعدات التقنية، والإكسسوارات بذات الصلابة التي تتمتع بها هذه السيارة الخاصة بالطرقات الوعرة، كما تحتوي كل شيءٍ من المعطف الهجين، والذي يمكن إزالة أكمامه بسهولة باستخدام تكنولوجيا "كويك بيسرت" (Quickburst) للسحابات، إلى الحزام الذي يتمتع بقوة تحمّل تبلغ 6,000 كيلوغرام.

تتوفر مجموعة من الباقات الملائمة لأساليب الحياة المختلفة والموازية لباقات الإكسسوارات الأربعة المتوفرة لسيارة ديفندر الجديدة، حيث تتألف من باقات مختارة بعناية لتعكس أسلوب حياة الريف، أو حياة المدينة، أو المغامرة، أو الاكتشاف.