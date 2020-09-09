نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. شركة آبل تعلن موعد الكشف عن هاتف آيفون 12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ملايين العشاق حول العالم لمنتجات شركة آبل الأمريكية أحدث هواتفها المنتظرة بشده آيفون 12، ومتوقع لهذا الهاتف الذكي من شركة Apple أن يحقق مبيعات ونجاحات كبيرة، مع التطورات التقنية الملاحظة المسربة عن الهاتف السابق آيفون 11، وأعلنت شركة آبل رسمياً عن موعد إقامة حدث شخصي في مقر الشركة، والمقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 أيلول / سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن تعلن آبل عن هواتف Iphone الجديدة، حيث أنها من ضمن عادات الشركة أعلانها عن هواتفها الذكية الجديدة خلال شهر سبتمبر من كل عام عبر حدث شخصي يقام في مقر الشركة الرئيسي في ولاية كاليفورنيا.

موعد إصدار هواتف آيفون في الأسواق

الحدث الذي تقيمه شركة آبل الأسبوع القادم هو خاص بعرض منتجاتها الجديدة، وسوف تعلن خلاله موعد وصول هاتف Iphone 12 بمختلف إصدارته في الأسواق الأمريكية والعالمية، وقد قال أحد الحسابات المشهورة بتسريب الأخبار التكنولوجية أن الهاتف سوف يصل إلى الأسواق خلال شهر من تاريخ الإعلان عنه، ليصل الهاتف خلال شهر أكتوبر القادم، فيما تقول تسريبات آخرى أن هواتف آيفون الذكية الجديدة سوف تكون متاحة للحجز المسبق أولا في هذا التاريخ.

الفرق بين هاتف آيفون 12 وهاتف آيفون 12 برو

توجد العديد من الفروقات البسيطة بين هواتف آيفون المختلفة، وأبرز هذه الاختلافات يأتي في حجم ودقة الشاشة، وعدد ومقاس الكاميرا وذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الداخلية، حيث أن شركة آبل تقدم من خلال هذه الاختلافات خيارات أمام المستهلك من حيث المواصفات والسعر، ليختار المشتري ما يناسبه ويحتاج إليه.

وفق التسريبات الصادرة من عدة حسابات شهيرة فأن أبرز مواصفات هاتف آيفون الجديد على النحو التالي