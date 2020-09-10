إليك 4 منتجات يابانية حيّرت العالم

اليابان معروفة بالابتكار و التصميم و الانتاج ، و لكن هناك بعض الشركات التي يمكن القول انها تقوم باطلاق منتجات غريبة جدا و في نفس الوقت تساعد على حل مشكلة ربما لم يفكر فيها يأي شخص من قبل ، و في هذه التدوينة اليوم سوف نشارك معك 4 منتجات قامت بإحداث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي و خصوصا آنستغرام بعد أن قام الأشخاص الذين قامو بشرائها بمشاركتها على حساباتهم .

1 – نظارة لمقاومة النوم

إذا كنت تشعر بالنعاس و تشعر بأنك ترغب في النوم و لكن في نفس الوقت يجب أن تظل مستيقظا فإن هناك ابتكارا يدعى نظارة مقاومة النوم ، و هي عبارة عن نظارات تقوم بالحفاظ على العين مفتوحة من اجل مقاومة النعاس ، و هي عبارة عن نظارة غريبة جدا و ايضا مضرة للعين .

2 – قناع تلوين الشفاه

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وجدت احدى الشركات بأن هناك نسبة من النساء يعانون مشكلة في وضع احمر الشفاه ، و لذلك فقد قامت بابتكار قناع يعمل على مساعدة النساء في تلوين الشفاة بشكل جيد و احترافي دون أخطاء ، و قد حظي هذا المنتج بسخرية كبيرة من المجتمع النسوي .

3 – حمالة لتخفيف ثقل وزن الصدر

وجد بعض الأشخاص أن المرأة التي لا ترغب في ارتداء حمالة صدر قد يكون يسبب لها صدرها مشكلة بسبب تثقل وزنه لذلك قام بابتكار حزام اشبه بحمالة صدر خارجية تساعد على حمل الصدر للتخفيف من وزنه ، و صدقوني هذا اغرب ما كنا نتوقع رؤيته .

4 – قناع تدفئة الوجه

مثلما هناك جوارب و هناك قفازات ، فقد قرر شخص ياباني ابتكار قناع للوجه الهدف منه هو حماية الوجه من البرد و تدفئته ، و لكن عندما يرتديه الأشخاص يكتشفون بأنهم يتحول شكلهم الى شكل مخيف اشبه بشخصيات افلام الرعب .