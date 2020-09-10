كيفية الحصول على إعجابات و زيادة متابعي Instagram بسهولة

عندما تملك حسابا على آنستقرام و ترغب في استعماله من أجل اغراض تجارية أو حتى اغراض شخصية فإنك سوف تكون مهتما طبعا بزيادة عدد المتابعين على آنستقرام و ايضا زيادة الاعجابات و الحصول على المزيد من التعليقات على جميع صورك و منشوراتك ، و هذا ما سوف نشاركه معك في هذه التدوينة ، بالرغم من أننا في مواضيع سابقة طرحنا عدة طرق اخرى للقيام بهذا الأمر .

في هذا الموضوع سوف نتعرف على طريقة مختلفة من أجل زيادة متابعين Instagram بشكل سهل و سريع جدا و ذلك عبر استعمال منصة تدعى GetInsta .

و هي عبارة عن منصة أكثر من رائعة و تساعدك على تطوير حساباتك على انستقرام و زيادة عدد المتابعين بشكل كبير للغاية و الحصول على المزيد من المتابعين بسهولة جدا .

و ميزة هذه المنصة أنه يقوم بتوفير متابعين حقيقيين و ليسوا وهميين ، و هو يوفر طرق مختلفة للحصول على المتابعين أو المعجبين او حتى التعليقات على اي صورة تريدها و يتم تنفيذ زيادة المعجبين أو المتابعين بسرعة كبيرة للغاية .

و من أجل الإستفادة من منصة GetInsta و زيادة المتابعين على حسابك آنستقرام من خلالها فإن كل ما عليك القيام به هو الولوج اليها ثم القيام بانشاء حساب خاص بك عبر اضافة البريد الالكتروني و كلمة و بالتالي انشاء حساب بسهولة و هذا أمر ضروري كي تتمكن من إستعمال المنصة .

ثم يمكنك إستعمال أداة GetInsta سواءا على حاسوب الويندوز الخاص بك بجميع إصداراته سواءا ويندوز 10 أو 7 أو 8 أو يمكنك استعمالها على هاتف يعمل بنظام تشغيل الآندرويد و أيضا بجميع الإصدارات أو يمكنك أيضا استعمالها من خلال هاتفك آيفون إذا كان هاتفك من نوع آيفون .

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بعد أن تقوم بالولوج الى حسابك على منصة GetInsta سواءا عبر الحاسوب او الهاتف الذكي ايفون او اندرويد فإن كل ما عليك القيام به هو البدء في جمع النقاط من أجل الحصول على متابعين آنستقرام بشكل مجاني أو تحويل النقاط في وقت لاحق لإعجابات أو تعليقات .

مع العلم أن المنصة تمنحك بعد استعمالها لأول مرة حوالي 1000 متابع بشكل مجاني ، و يمكنك أيضا شراء المتابعين و الاعجابات في حالة لم ترغب في القيام بعملية جمع النقاط و الحصول على متبابعين آنستقرام بشكل مجاني تماما .

مع هذه الأداة تستطيع الحصول على متابعي Instagram مجانًا و نحن هنا نتحدث عن متابعين حقيقيين ، اي أنهم اشخاص حقيقيين يستعملون حسابات ليست مزيفة ، عكس معظم المنصات الأخرى التي تقدم نفس الخدمة و التي يكون اغلب المستخدمين لها وهميين اي انها حسابات مزيفة حتى ان قامت بمتابعتك فإنه لاحقا سوف يتم ازالة المتابعة و هذا أمر طبعا لا تريده .

لذلك فإنه حتى 1000 متابع مجاني الذي سوف تحصل عليه عبر استخدام لموقع GetInsta لن تتم إزالتهم و سوف تتمكن من الاستفادة منهم دائما بدون نقصان .

و تجدر الإشارة أن طريقة استعمال التطبيق سواءا على الحاسوب او الهاتف هي نفسها من كل الأجهزة ، حيث يجب أن تقوم في كل مرة تدخل اليه بجمع النقاط عبر متابعة أشخاص آخرين أو وضع اعجابات و تعليقات على بعض المنشورات التي سوف يزودك بها الموقع و بالتالي مع كل اعجاب او متابعة او تفاعل تقوم به سوف تتم اضافة بضعة نقاط الى رصيدك في حسابك على المنصة .

و هذا الرصيد هو الذي تستطيع تحويله الى متابعي Instagram مجانًا لحسابك في أي وقت ، و يمكنك القيام بنفس العملية دائما لجمع المزيد و المزيد من النقاط المجانية و زيادة عدد المتابعين على آنستقرام في حسابك بسهولة جدا .

كانت هذه أفضل طريقة يمكنك استعمالها في حالة اذا اردت القيام بعملية زيادة عدد المتابعين على حسابك في انستقرام بشكل سريع و في نفس الوقت الحصول على متابعين حقيقيين .