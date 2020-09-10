نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات i phone 12 pro max 12 الجذاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات i phone 12 pro max 12 الجذاب، الاصدار الجديدة من سلسلة i phone الذي أعلنت عنه شركة أبل الأمريكية مؤخراً والذي يتميز بالعديد من الخصائص التي يرغبها مستخدمي الهواتف الذكية، والذي يعد من أقوي وأفضل الهواتف الذكية الحالية المتواجدة في الأسواق العالمية والعربية، يذكر أن شركة أيفون قد أصدرت مؤخرا i phone 12 ، iPhone 12 pro نوضح لكم من خلال السطور التالية سعر ومواصفات وسعر الهاتف وأهم مميزاته.

مواصفات آيفون 12 برو ماكس i phone 12 pro max 12

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الهاتف مقاوم للماء والغبار.

وزن الهاتف 198 جرام، وحجم الهاتف 6.7 بوصة.

الذاكرة الداخلية 128 جيحا بايت.

الذاكرة العشوائية 6 جيحا رام.

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميحا بكسل بفتحة عدسة f2/2.

البطارية 3350 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

الكاميرا الخلفية: رباعية الأولي تأتي بدقة 12 ميحا بكسل وفتحة عدسة f1/8، والثانية والثالثة بدقة 12 ميحا بكسل، والرابعة تستخدم في تصوير الأعماق.

مميزات آيفون 12 برو ماكس i phone 12 pro max 12

يتميز الهاتف بمقاومة للماء والغبار.

سرعة الشحن عالية جداً، نظرا لتوافر ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيحا رام.

تصميم الهاتف رائع.

أداء الكاميرا ممتاز وخاصة في الصور السلفي.

سعة البطارية كبيرة يمكنك استخدام الهاتف لفترات طويلة دون الحاجة إلى الشحن.

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سعر سعر آيفون 12 برو ماكس i phone 12 pro max 12

يتوافر هاتف i phone 12 pro max الجذاب بسعر 1000 دولار أمريكي أي ما يعادل 15800 جنية مصري، أما عن سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 686 ريال سعودي.