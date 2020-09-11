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عمر شويل - جدة كيف تستخدم هاتفك لاكتشاف كاميرات التجسس المخفية؟، يتحدث بعض الخبراء في مجال الاقتصاد الرقمي عن طريقة استخدام الهواتف المحمولة في تحديد مكان كاميرات المراقبة المختفية في أي مكان، حيث يتجه الآن جميع الأشخاص إلى وضع كاميرات التجسس في منازلهم أو المؤسسات التابعة لهم وعلى الرغم من أن بعض هذه الكاميرات تكون موضوعة في مكان غير مرئي بالنسبة للبعض إلا أنها تكون واضحة بنسبة بسيطة وذاك لتستطيع تصوير ما هو حولها وللتعرف على طريقة استخدام هاتفك المحمول للكشف عن كاميرات المراقبة.

طريقة استخدام الهاتف المحمول للكشف عن كاميرات التجسس

وأوضح رومان سولداتنكوف خبير في مجال الاقتصاد الرقمي طريقة استخدام الهواتف المحمولة من أجل البحث عن تواجد كاميرا تجسس مفتوحة في المكان.

وذلك من خلال فتح كل من كاميرا التصوير بالهاتف “كاميرا الفيديو” والمصباح الضوئي المرفق مع الجهاز، وغلق جميع الأضواء في الغرفة وتوجيه الهاتف في كافة أركان وأجواء المكان وفي حالة وجود كاميرا للتجسس يتم إطلاق شعاع من الكاميرا نتيجة انعكاس الضوء ومن خلال هذا الشعاع يمكنك تحديد مكان الكاميرا في المكان، أما في حالة عدم وجود مصباح ضوئي مرفق مع الجهاز يمكنك استخدام مصباح خارجي مع توجيهه في نفس اتجاه الهاتف في الظلام وستلاحظ نفس النتيجة والتي يمكنك من خلالها التعرف على وجود الكاميرا.

استخدامات كاميرات المراقبة في المكان

كاميرات التجسس لها مجموعة من الاستخدامات وأصبح الجميع يستخدمونها في المنازل وفي المؤسسات للأهداف التالية: