نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات كارتون الأطفال الجديدة Kids channels نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات قنوات الأطفال الجديدة هي أحد أهم الاستعلامات اليومية التي يبحث عليها العديد من الآباء والأمهات داخل الوطن العربي وخارجه، حيث يبحث الجميع عن تردد قنوات الأطفال التي تعرض أفلام الكارتون والبرامج الترفيهية المناسبة لمختلف أعمار الأطفال دون تحديد سن محدد، وهناك الكثير من قنوات الأطفال التي تقدم محتوي هادف لجميع الأطفال، فهناك ترددات قنوات أطفال تقدم محتوي خاص بأفلام الكارتون فقط، وهناك ترددات قنوات أطفال تقدم برامج تعليمية ومسابقات ترفيهية للأطفال، وهناك قنوات تعرض أغاني وأناشيد تعليمية غرضها تقويم الأطفال وتعليمهم القيم الدينية المتبعة وتقويم السلوك العام لهم، وسوف نوضح لكم أحدث ترددات قنوات الأطفال علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

أحدث ترددات قنوات الأطفال علي القمر الصناعي نايل سات وعرب ساب

الترددات الخاصة لقنوات الأطفال تلقي بحثاً كبيراً من جانب فئة كبيرة من المواطنين التي تبحث عن أجدد القنوات الخاصة بالأطفال من أجل متابعة أطفالهم لهذه القنوات ومن الترددات الجديدة لقنوات الأطفال:

تردد قناة سمسم للأطفال

التردد: 11334.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة مودي كيدز للأطفال

التردد: 11603.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أجيال للأطفال

التردد: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال

التردد: 11315-11393.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور بيبي للأطفال

التردد: 11315-11393.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كوجي للأطفال

التردد: 11096.

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القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة دودو كيدز للأطفال

التردد: 12604.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة زووم للأطفال

التردد: 12604.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أطفال ومواهب للأطفال

التردد: 11353.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ماجد للأطفال

التردد: 12221.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي للأطفال

التردد: 11526.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.