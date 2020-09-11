أفضل 3 تطبيقات آندرويد لتدوين الملاحظات و حفظ الأفكار

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من بين الأشياء التي استعمل هاتفي ديائما في القيام بها هي حفظ الافكار و تدوين الملاحظات ، حيث و انك في الطريق او على وشك النوم او اثناء حديثك مع شخص معين قد تتذكر شيئا او تأتيك فكرة أو تكون لديك ملاحظة مهمة ربما تساعدك في امر ما في حياتك ، و إن لم تقم بتدوينها في تلك اللحظة تأكد انها سوف تختفي من عقلك نساها للأبد .
لذلك من المهم ان تستعمل هاتفك الذكي في تدوين الملاحظات و كي تقوم بذلك سوف نشارك معك أفضل 3 تطبيقات يمنك استعمالها :
1- تطبيق Google Keep – Notes and Lists
أول تطبيق و الذي يعتبر من بين أفضل التطبيقات على الاطلاق من وجهة نظري هو Google Keep – Notes and Lists و هو عبارة عن تطبيق من طرف شركة جوجل و يوفر لك امكانية كتابة الملاحظة و تدوينها سواءا بالكتابة أو الصوت أو الصور .
و ميزته أنه يوفر لك امكانية حفظ التدوينات او الملاحظات بالوان مختلفة و ما عليك القيام بالعودة اليها و تصفحها .
تحميل Google Keep – Notes and Lists
2 – تطبيق ClearNote Notepad Notes
ميزة التطبيق الثاني هو انه يمكنك من خلالها كتابة ملاحظات طويلة للغاية ، حيث يمكنك ايضا كتابة مقالات بعناونين معينة و حفظها ، و ايضا يوفر لك نفس المزايا من حيث التحكم في الوان الملاحظة و العديد من اأمور الأخرى .
تحميل تطبيق ClearNote Notepad Notes
3 – تطبيق Simple Bucket List
أما هذا التطبيق فهو يتيح لك تدوين الافكار و الملاحظات بشكل سريع ، حيث أن اي شيء ياتي في بالك يمكنك تدوينه من جملة واحدة و بعد ان تقوم بانجازه يمكنك ان تقوم بوضع علامة عليه كأنه منجز ، و هذا تطبيق سوف يساعدك على تنظيف حياتك بشكل كبير .
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