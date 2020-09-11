هواوي تستعد للتخلي نهائيا عن آندرويد في جميع هواتفها

أعلنت شركة هواوي مؤخرا و بشكل رسمي عن إطلاق نظام تشغيلها الجديد و المنتظر الذي اطلقت عليه إسم Harmony OS 2.0 ، و هو عبارة عن نظام تشغيل كما أشارت شركة هواوي أنه أسرع بكثير من نظام الاندرويد و سوف يكون النظام المعتمد في جميع أجهزتها المقبلة .

و هذا يعني أنه خلال العام المقبل فإن غلب اجهزة شركة هواوي سوف تكون بنظامها الجديد Harmony OS 2.0 و الذي من المتوقع أن يكون أفضل من آندرويد حيث تؤكد شركة هواوي على أن هذا النظام ميزته أنه أكثر أمانا بكثير من نظام تشغيل الآندرويد .

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و قد جاء هذا النظام الجديد من شركة هواوي كرد فعل لما صدر من دونالد ترامب في وقت سابق حول حظر شركة هواوي من التعامل مع الشركات الأمركية و التي على راسها جوجل ، و هو الشيء الذي أثر على شراكة هواوي مع جوجل فيما يخص استعمال نظام الآندرويد .

و بشكل عام فإن حظر ترامب لشركة هواوي من التعامل مع الشركات الأمريكية في الواقع لم يؤثر بشكل سلبي على هواوي كثيرا حيث أن مبيعات هواتفها لازالت مستقرة و مستمر في الانتشار ، و قد تستطيع هواوي فرض نظامها و منافسة جوجل بشكل قوي نظرا للقاعدة الجماهيرية التي تحتوي عليها هذه الشركة .