نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر وموعد طرح iPhone 12 Pro Max بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 12 Pro Max ، من أقوى الهواتف الذكية التي تستعد شركة آبل العالمية بطرحها بالأسواق خلال الأيام القادمة، وبالتحديد خلال شهر سبتمبر 2020م، وسوف تشمل هذه الجوالات هاتف iPhone 12، وهاتف iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Plus، وسوف تدعم جميع هذه الهواتف تشغيل شبكات الجيل الخامس، وسوف يأتي جوال ايفون 12 برو ماكس بشريحتي اتصال واحدة من نوع Nano SIM، والثانية سوف تكون شريحة إلكترونية، والأثنين سوف يكونوا في وضع الاستعداد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر الجوال في السعودية والدول العربية.

مواصفات iPhone 12 Pro Max الجديد

الهاتف سوف يأتي بمواصفات كبيرة لا توجد في أي هاتف ذكي حتى الآن وهى كالآتي:-

ظهر وواجهة الجوال من الزجاج، وإطار الهاتف من الاستانلس ستيل. الموبايل مقاوم للغبار والماء حتى أربعة أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة بمعيار IP68. الهاتف يأتي بإصدار دولبي و HDR10. سوف يحتوي الهاتف على ألوان واسعة، ونغمات حقيقية. سوف يأتي الموبايل بحساس لمس 120 هرتز، و NITS 800. سوف يحتوي الهاتف على خدمة الدفع Apple Pay ( فيزا كارت، وماستر كارد، ومعتمد AMEX). الجوال سوف يأتي مدعوم بمكبر صوت، وسماعات ستريو. لا يدعم الموبايل منفذ 3.5 ملم. نظام تشغيل هاتف ايفون 12 برو ماكس iOS 14. الهاتف سوف يأتي بمستشعر للتعرف على الوجه، ومستشعر للتسارع والتقارب، ومستشعر البارومتر، ومستشعر البوصلة. الهاتف سوف يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple A14. الجوال سوف يأتي بثلاثة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية، الإصدار الأول للجوال سوف يأتي بذاكرة صلبة داخلية سعتها التخزينية 128 جيجابايت، والإصدار الثاني سوف يأتي بذاكرة صلبة سعتها 256 جيجابايت، والإصدار الثالث سوف يأتي بذاكرة داخلية صلبة سعتها التخزينية 512 جيجابايت، وجميع الإصدارات السابقة سوف تأتي بذاكرة عشوائية سعتها التخزينية 6 جيجابايت. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري، لكن المساحة التخزينية الموجودة بالهاتف كبيرة، يمكن من خلالها تحميل أكبر قدر من الملفات والتطبيقات. الموبايل يدعم تشغيل واي وفاي بترددات a/b/g/n/ac/6. سوف يأتي بأحدث إصدار من البلوتوث الإصدار الخامس 5.1. الجوال سوف يدعم الاتصال القريب المدى من خلال NFC. سوف يحتوي على USB 2.0، موصل عكسي. الجوال سوف يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال GPS. لا يدعم الموبايل تشغيل راديو FM. الهاتف سوف يأتي بعدة ألوان، رمادي فلكي، أخضر ليلي، أزرق، فضي، ذهبي، وجميعها ألوان غير لامعة.

مواصفات شاشة جوال ايفون 12 برو ماكس

شاشة الهاتف سوف يكون حجمها كبيرة، وتحتوي على مزايا عديدة، مواصفاتها كالآتي:-

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شاشة الجوال من نوع Super Retina XDR OLED كابتسيف.

الشاشة تدعم اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

حجم شاشة الجوال 6.7 بوصة وهى كبيرة تجعلنا نستمتع بمشاهدة الفيديوهات والصور، وتشغيل الألعاب.

دقة الشاشة 1242*2688 بكسل، بكثافة بكسلات 442 بكسل لكل إنش.

الجوال يدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

الجوال سوف يأتي بزجاج مقاوم للخدوش من خلال طلاء Oleo Phobic.

مواصفات الكاميرا

يحتوي هاتف iPhone 12 Pro Max على أربعة كاميرات خلفية، وعدد 2 كاميرا أمامية، ومواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الأساسية الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأولى للموبايل 12 ميجا بكسل، وتتميز بالضبط التلقائي لبؤرة العدسة، وتحتوي على خاصية التثبيت البصري للصورة، ودقة الكاميرا الثانية للجوال 12 ميجا بكسل، وتتميز أيضاً بالضبط التلقائي لبؤرة العدسة، وتدعم المثبت البصري للصورة، والتقريب البصري حتى 3X، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، وتحتوي على الماسح الضوئي، والكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D LiDAR، خاصة بالعمق. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش ليد رباعي. تحتوي على تقنية HDR للصور والبانوراما. تدعم الكاميرات التصوير بجودة الـ 4K، وجودة 1080 بكسل، وجودة HDR، وتسجيل الصوت ستريو. الكاميرا الأمامية للموبايل مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية SL 3D. تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة HDR، والتصوير بجودة 1080 بكسل، والتصوير بجودة 4K. تحتوي الكاميرا على مثبت إلكتروني للصورة بالدوران.

مواصفات البطارية

تحتوي بطارية ايفون 12 برو ماكس على مواصفات كبيرة من حيث قوة البطارية والشحن وهى كالآتي:-

البطارية تدعم الشحن السريع.

البطارية تدعم الشحن اللاسلكي، وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

البطارية من نوع ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة.

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، USB Power Delivery 2.0، وشاحن لاسلكي QI.

سعر ايفون iPhone 12 Pro Max

سوف نعرض على حضراتكم الأسعار المتوقعة لجوال ايفون 12 برو ماكس بالسعودية ومصر والدول العربية وهى كالآتي:-