نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أصدار iPhone 12 بأربعة فئات مع السعر و المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الوقت الحالي تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق هاتفها الجديد وهو من ضمن عائلة أيفون الجديدة لعام 2020 وقد انتشرت بعد التسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على بعض الصفحات والقنوات المتابعة للتكنولوجيا بأن الهاتف سوف يتم أصداره في أول ديسمبر القادم، وسوف يكون الطراز الجديد من الهاتف مكوّن من 4 فئات و هم “iPhone 12 ، iPhone 12 Max ، iPhone 12 Pro ، iPhone 12 Pro Max”.

مواصفات iPhone 12

الشاشة: تأتي بمقاس 6.4 بوصة وبدقة 2688×1242 بكسل، من نوع Super Retina OLED وهو من أفضل أنواع الشاشات التي قررت شركة آبل أعتمادها في هذا الهاتف، على أن تدعم الشاشة أبعاد نسبة الطول إلى العرض 19.5:9.

نظام التشغيل: يأتي بالنظام الحديث لعام 2020 نظام تشغيل iOS 14.

البطارية : تأتي بسعة 3046 مللي أمبير وهو ما لا يرضي أغلب مستخدمي أيفون حيث أنهم يأملون في بطارية بحجم أكبر، بالإضافة لخاصية الشحن السريع الذي يأتي بقوة 18 وات مدعوماً بتقنية الشاحن اللاسلكي.

التصميم: يأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم مع واجهة أمامية من الزجاج، مقوم للماء والغبار.

المواصفات الداخلية: يأتي الجهاز بمعالج A14 Bionic من أبل بدقة 7 نانو متر + بالإضافة إلى معالج سداسي النواة مع معالج رسوميات (Apple GPU).

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مواصفات أضافية: مقاوم للماء والغبار، خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد، خاصية التدرج اللوني الواسع في الشاشة، مستشعر التعرف على الوجه، خدمة الدفع الإلكتروني، مكبر صوت Stero.

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سعر iPhone 12

لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف بشكل رسمي حتى هذه اللحظة ولكن بعض التسريبات توضح أن هذه الأسعار المتوقعة للنسخة الأساسية وهي:

النسخة التي تأتي مع 4 جيجابايت رام بمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت بسعر 1100 دولار.

النسخة التي تأتي بمساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت بسعر 1250 دولار.

النسخة الأكبر تأتي بمساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت بسعر 1450 دولار.

مزايا iPhone 12

تطور كبير في الكاميرات عن إصدار الهاتف السابق للعام الماضي، بالإضافة إلى تطوير في وضع الـ Night Mode للحصول على صورة مميزة في الإضاءة الخافتة.