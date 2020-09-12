جنرال موتورز تكشف عن سيارة مستقبلية تعمل بالبصمة (صور)

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أعلنت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات أن بإمكانها إدخال تطبيق نشرته مؤخراً للقياسات الحيوية في جسم الإنسان، واستخدامه في تحديد هوية سائقي مركباتها، من بصمتهم.
المصدر: رموز النخال - دوت الخليج
تاريخ النشر:السبت 12 سبتمبر 2020 6:34 GMT
تاريخ التحديث:السبت 12 سبتمبر 2020 7:30 GMT
أعلنت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات أن بإمكانها إدخال تطبيق نشرته مؤخراً للقياسات الحيوية في جسم الإنسان، واستخدامه في تحديد هوية سائقي مركباتها، من بصمتهم.
وقال موقع CarBuzz لأخبار السيارات، اليوم السبت، إن تطبيق جنرال موتورز الجديد يسلط الضوء على ما يمكن أن يكون أحدث نظام مستقبلي للتحكم في الراحة للسيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.
وأظهرت السجلات، قبل أسبوع، أن جنرال موتورز طرحت فكرة استخدام تطبيق ”نظام القياسات الحيوية“ في المركبات، لأنه ينطبق على أنظمة الراحة الإلكترونية التكيفية في السيارات، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وذلك للحصول على براءة اختراع.
وبحسب CarBuzz، قد يعمل التطبيق في سيارات جنرال موتورز بالمستقبل لاسترجاع الإعدادات المخزنة مسبقاً لراحة السائق تلقائيا، التي تشمل معرّفات القياسات الحيوية، مثل بصمة الإصبع، وبصمة راحة اليد، وشبكية العين، وبنية الوجه، والحمض النووي.
وربما سيستخدم ماسح ضوئي لبصمات الكف على عجلة القيادة أو كاميرا تركز على السائق من لوحة عدادات المركبة للتعرف عليه.
ويمكن أن تتضمن إعدادات التطبيق الوضعية المفضلة للسائق في المقعد وعجلة القيادة والمرايا الجانبية، وحتى في إعدادات التدفئة بالمركبة مثل درجة الحرارة المفضلة لديه.
وكانت جنرال موتورز بدأت في طرح نظام قيادة شبه مستقل في مركبتها سوبر كروز في التسعينيات.
كما طرحت موديلات إضافية في مركباتها، مع كاميرا انتباه السائق، التي يمكن أن تتطور بسهولة إلى كاميرا للتعرف على الوجه، وفقاً لطرحها الأخير للتعرف على السائق من بصمته.
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