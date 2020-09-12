نيسان تتحضر لإطلاق نسخ جديدة من Patrol الجبارة

تتحضر شركة نيسان لإطلاق نماذج جديدة ومعدلة من سيارات Patrol التي تصنف من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم وأكثرها شهرة.

وتبعا للتسريبات فإن النماذج الجديدة من هذه المركبات ستأتي بهياكل متساوية في الحجم مع هياكل سيارات Patrol الأخيرة، لكنها ستحمل بعض التعديلات على تصميم الواجهات وممتصات الصدمات الأمامية الخلفية.

وستطلى ممتصات الصدمات في هذه السيارات بالكروم اللماع، كما ستحصل على مصابيح معدلة قليلا من حيث الشكل، وعلى تعديلات على صندوق الأمتعة الخلفي لتصبح سعته أكبر.

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أما قمرة هذه المركبات فزودت بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، يمكن التحكم بحرارتها ووضعياتها عبر أنظمة كهربائية متطورة، وواجهة القيادة حصلت على شاشتين، واحدة بمقاس 8 بوصات تعمل باللمس، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، وشاشة أخرى أصغر بقليل موضوعة أسفل الأولى، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة القيادة.

وزودت نيسان هذه السيارات أيضا بكاميرات وحساسات لقياس المسافة من الأمام والخلف، وبحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وأنظمة للقياس والتحكم بضغط الهواء في العجلات.

ومن المفترض أن تطرحها بمحركات بـ 8 أسطوانات بسعة 5.6 ليتر، عزمها يعادل 400 حصان.