أمازون متهمة بالتلاعب بأسعار هذه المنتجات !

أنثاء فترة الحجر الصحي و مع بداية انتشار فيروس كورونا فإنه في كل دول العالم كان الناس يتسابقون على شراء بعض المنتجات مثل الصابون و مضادات البكتيريا و أدوات التنظيف و التعقيم بشكل عام ، إلى جانب الكمامات أيضا .

و بعض الدول قد وجدت نفسها تعاني من خصاص في هذه المواد نظرا للإقبال الكبير جدا عليها ، و قد حاولت بلدان أخرى توفير هذه المواد بأسعار منخفضة جدا كي يتمكن الجميع من الحصول عليها و بالتالي استعمالها للوقاية من فيروس كرورنا و الذي لازال العالم يحاربه ليمنع انتشاره .

و قد كانت منصة أمازون واحدة من بين أكبر الشركات التي أصحبت منتجات التعقيم و التنظيف عليها من بين أكثر المنتجات مبيعا على الأطلاق و لكن المفاجأة ان مجموعة حقوق المستهلك الأمريكية أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أمازون قد تلاعبت بالاسعار لتحقيق الربح من جائحة كورونا .

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حيث تبين حسب مجموعة حقوق المستهلك الأمريكية أن أمازون قامت بمضاعفة اسعار المعقمات و ادوات التنظيف و منتجات الصابون و غيرها من المنتجات المشابهة ، و هو الشيء الذي أنكرته شركة أمازون .

حيث أفادت أمازون أن نظام المنصة مصممة أصلا لتعرض المنتجات الافضل من حيث الجودة و السعر و ليس السعر فقط ، و ادعت امازون انه حتى في حالة حدوث خطأ في الاسعار فهي تسارع لإصلاحه و هو الشيء الذي قامت مجموعة حقوق المستهلك الأمريكية بنفيه متهمة أمازون بتلاعبها بالاسعار لتحقيق الربح عبر ادوات التنظيف و التي كان العالم في حاجة شديدة جدا الى بقاءها بسعرها العادي او تخفيضه .