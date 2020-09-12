كيفية الربح من الأنترنت بإستعمال خرائط Google Maps

في هذه المقالة اليوم سوف نشارك معك واحدة من بين اكثر الطرق التي يستعملها غالبية الاشخاص اليوم من أجل تحقيق الربح من الانترنت و ذلك باستعمال Google Maps و مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث أنها طريقة يمكن أن تناسب أي شخص إذا ما قمت باعطائها الوقت الكافي للتعلم و البدء .

كما نعلم جميعا فإن مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيس بوك و آنستقرام و تويتر و حتى يوتيوب أصبحت هامة جدا و ضرورية لأي شخص يملك مشروعا تجاري أو حتى عيادة طبية أو محل صغير ، و ذلك لأنها تساهم في الترويج و زيادة الوصول للناس و بالتالي زيادة الأرباح .

و لكن اغلب الاشخاص و الذين قد تجدهم في مدينتك سواءا تجار أو أطباء أو أصحاب مشاريع و محلات لا يملكون أبدا صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي لمشاريعهم و ذلك لسبب واحد فقط هو أنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك ، إلى جانب أنه ليس لديهم الوقت إلى جانب أنه لم يسبق أن عرض عليهم أحد ذلك .

بالتالي ما سوف تقوم به أنت هو أن تتعلم أولا كيفية انشاء صفحات على فيس بوك و كيفية القيام بالترويج للمنشورات و الصفحات و زيادة المعجبين و التفاعل .

أيضا يجب أن تتعلم كيفية انشاء حسابات على تويتر و انستقرام و أن تعرف كل شيء يخص مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث أن هذه ي المهارة التي سوف نعمل عليها ، و يمكنك تعلم كل شيء من يوتيوب .

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بعد ذلك ما سوف تقوم به هو الدخول الى Google Maps ، ثم يمكنك أن تكتب أي شيء في خانة البحث ، حيث يمكنك كتابة أشياء مثل :

عيادة طبية

محل سيارات

مطعم

صالة رياضية

مركز تسوق

و غيرها من الأمور الأخرى المختلفة ، و طبعا فإن Google Maps سوف يقوم بعرض العيادات أو المحلات او الصالات المتواجدة في مدينتك ، و كل ما عليك القيام به هو أن تقوم بأخذ العنوان أو رقم الهاتف ، و تتصل بهم .

عندما تتصل بهم فإنه يجب أن تخبرهم أنك شخص متخصص في الترويج على مواقع التواصل الإجتماعي و أنك لاحظت بأنهم لا يملكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يملكون ايضا موقع ربما .

و تخبرهم أنك مستعد للتعاون معهم و توسيع انتشارهم عبر الترويج لهم و ادارة صفحاتهم ، و هذا عرض أغلب أصحاب المشاريع أيا كانت يوافقون عليه لأنه أمر من شأنه أن يزيد أرباحهم .

و هكذا بهذه الطريقة تستطيع البدء في التعاون مع اصحاب المشاريع و التكفل بمواقع التواصل الخاصة بهم و تحقيق بعض المال من خلال استغلال البحث على Google Maps .