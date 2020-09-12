كيفية الربح من الأنترنت بإستعمال خرائط Google Maps

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في هذه المقالة اليوم سوف نشارك معك واحدة من بين اكثر الطرق التي يستعملها غالبية الاشخاص اليوم من أجل تحقيق الربح من الانترنت و ذلك باستعمال Google Maps و مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث أنها طريقة يمكن أن تناسب أي شخص إذا ما قمت باعطائها الوقت الكافي للتعلم و البدء .
كما نعلم جميعا فإن مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيس بوك و آنستقرام و تويتر و حتى يوتيوب أصبحت هامة جدا و ضرورية لأي شخص يملك مشروعا تجاري أو حتى عيادة طبية أو محل صغير ، و ذلك لأنها تساهم في الترويج و زيادة الوصول للناس و بالتالي زيادة الأرباح .
و لكن اغلب الاشخاص و الذين قد تجدهم في مدينتك سواءا تجار أو أطباء أو أصحاب مشاريع و محلات لا يملكون أبدا صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي لمشاريعهم و ذلك لسبب واحد فقط هو أنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك ، إلى جانب أنه ليس لديهم الوقت إلى جانب أنه لم يسبق أن عرض عليهم أحد ذلك .
بالتالي ما سوف تقوم به أنت هو أن تتعلم أولا كيفية انشاء صفحات على فيس بوك و كيفية القيام بالترويج للمنشورات و الصفحات و زيادة المعجبين و التفاعل .
أيضا يجب أن تتعلم كيفية انشاء حسابات على تويتر و انستقرام و أن تعرف كل شيء يخص مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث أن هذه ي المهارة التي سوف نعمل عليها ، و يمكنك تعلم كل شيء من يوتيوب .
بعد ذلك ما سوف تقوم به هو الدخول الى Google Maps ، ثم يمكنك أن تكتب أي شيء في خانة البحث ، حيث يمكنك كتابة أشياء مثل :
- عيادة طبية
- محل سيارات
- مطعم
- صالة رياضية
- مركز تسوق
و غيرها من الأمور الأخرى المختلفة ، و طبعا فإن Google Maps سوف يقوم بعرض العيادات أو المحلات او الصالات المتواجدة في مدينتك ، و كل ما عليك القيام به هو أن تقوم بأخذ العنوان أو رقم الهاتف ، و تتصل بهم .
عندما تتصل بهم فإنه يجب أن تخبرهم أنك شخص متخصص في الترويج على مواقع التواصل الإجتماعي و أنك لاحظت بأنهم لا يملكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يملكون ايضا موقع ربما .
و تخبرهم أنك مستعد للتعاون معهم و توسيع انتشارهم عبر الترويج لهم و ادارة صفحاتهم ، و هذا عرض أغلب أصحاب المشاريع أيا كانت يوافقون عليه لأنه أمر من شأنه أن يزيد أرباحهم .
و هكذا بهذه الطريقة تستطيع البدء في التعاون مع اصحاب المشاريع و التكفل بمواقع التواصل الخاصة بهم و تحقيق بعض المال من خلال استغلال البحث على Google Maps .
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