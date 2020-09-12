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سوزوكي اليابانية تغزو أوروبا بسيارة اقتصادية أنيقة 

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تتحضر شركة سوزوكي اليابانية لإطلاق أحدث نماذج سيارات Swift الصغيرة، التي طورتها لمحبي المركبات الاقتصادية في أوروبا.

وتأتي هذه المركبات بهيكل هاتشباك صغير، شبيه بعض الشيء بهياكل سيارات ميني الشهيرة، لكنه يتمتع بانسيابية أكبر، وبسقف أكثر انحناء مزود بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

كما حصلت هذه السيارات على قمرة مزودة بمقاعد تتسع لـ 5 ركاب، وعلى واجهة قيادة فيها شاشة تعمل باللمس وأنظمة مولتيميديا متطورة، وعلى مقود رياضي مكسو بالجلد ثبتت عليه أزرار للتحكم بأنظمة القيادة وأنظمة تثبيت السرعة وأزرار للرد على المكالمات الهاتفية.

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وزودتها سوزوكي بأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة المقاعد ووضعياتها، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للمطر والإضاءة.

وتأتي النسخ الأساسية من هذه المركبات بمحركات تتوافق مع معايير Euro 6، سعتها 1.2 ليتر بعزم 83 و90 حصانا، ونظام دفع أمامي، كما يمكن طلب نسخ خاصة منها مزودة بنظامي دفع أمامي ورباعي.


ويمكن لهذه السيارات التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 12 ثانية تقريبا مع نظام الدفع الأمامي، ومن 0 لى 100 كلم/سا في 9 ثوان مع نظام الدفع الرباعي، والوصول إلى سرعة أقصاها 210 كلم/سا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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