نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال Realme 7 Pro الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Realme 7 Pro ، هو أحدث الهواتف التي قامت شركة ريلمي بالإعلان عنها من الفئة المتوسطة، وتأمل الشركة أن يلاقي الجوال نفس النجاح الذي حققه هاتف Realme 6 Pro، وذلك بعد تطوير الهاتف، وخاصة الكاميرا الأمامية حيث لا نجد هواتف ذكية تحتوي على كاميرا بهذه الدقة وبهذا السعر، والهاتف يحتوي على شاشة من النوع Super AMOLED بدلاً من الشاشة السابقة IPS، حيث تسعى الشركة لإرضاء جميع المستهلكين لهواتف Realme، كما يحتوي الجوال على بطارية كبيرة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، لشحن الهاتف في أقل وقت ممكن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر جوال ريلمي 7 برو بالسعودية ومصر والدول العربية. مواصفات جوال Realme 7 Pro هاتف شركة ريلمي الجديد يحتوي على إمكانيات ومواصفات عالية جداً رغم رخص ثمنه وهى كالآتي:- Advertisements أبعاد الجوال 160.9*74.3*8.7 ملم، ويبلغ ووزنه 182 جرام. الهاتف سوف يأتي طارد للماء الخفيف. ظهر الجوال سوف يأتي من الزجاج أو البلاستيك. الهاتف يدعم تشغيل شبكات الاتصال المختلفة، شبكة الجيل الثاني 2G، وشبكة الجيل الثالث 3G، وشبكة الجيل الرابع 4G. الهاتف سوف يأتي بشريحتي اتصال من نوع Nano SIM. سوف يأتي الهاتف بنوعين من حيث حجم الذاكرة العشوائية، النوع الأول يأتي بمساحة داخلية سعتها التخزينية 128 جيجابايت، من نوع UFS 2.1، وذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، من نوع LPDDR4x، والنوع الثاني يأتي بذاكرة داخلية صلبة بمساحة 128 جيجابايت، من نوع UFS 2.1 وذاكرة عشوائية مساحتها 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4x. يدعم الجوال تركيب كارت ميموري من خلال منفذ منفصل. يأتي الهاتف بمعالج كوالكم من نوع Snapdragon 720 G بتكنولوجيا 8 نانو، ويأتي بمعالج رسوميات من نوع Adreno 618 وهو نفس معالج الهاتف السابق Realme 6 Pro. يأتي الجوال بصوت ستريو للسماعات الخارجية. جوال ريلمي 7 برو يدعم مستشعر للبصمة، والبصمة سوف تكون مدمجة بالشاشة، ويدعم الموبايل خاصية الـ Face Unlock. الجوال يدعم مستشعرات التسارع والقرب، والجيرو سكوب الذي يستخدم في تشغيل نظارات الواقع الافتراضي، والبوصلة. سوف يأتي الجوال بواي فاي بترددات a/b/g/n/ac، بالإضافة لدعم الـ Hotspot، Wi-Fi Direct، Dual-band. يدعم الجوال البلوتوث حيث يأتي بأحدث اصدار الاصدار الخامس 5.0، ويدعم خاصية الـ LE، وخاصية الـ OTG. الجوال يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بتشغيل بسماعات الأذن. يدعم الموبايل تحديد المواقع الجغرافية، وأنظمة الملاحة المختلفة. الهاتف يدعم منفذ الـ USB وهو من نوع Type C، ويدعم خاصية الـ OTG. يأتي الجوال ببطارية قوية سعتها 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع جداً بقوة 65 وات، من خلال تكنولوجيا الـ Super Dart Charge. نظام تشغيل هاتف ريلمي 7 برو أند رويد 10، وواجهة ريلمي Realme UI. الهاتف سوف يأتي بالون الأزرق واللون الفضي. مواصفات شاشة ريلمي 7 برو تحتوي شاشة جوال على مواصفات كبيرة جداً رغم رخص ثمن الهاتف وهى كالآتي:- تأتي شاشة الجوال بشكل الثقب وهى من نوع Super AMOLED.

حجم شاشة الهاتف تبلغ 6.4 بوصة بجودة FHD.

دقة شاشة Realme 7 Pro تبلغ 1080*2400 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل بوصة.

تبلغ 1080*2400 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل بوصة. معدل تحديث شاشة الموبايل 60Hz.

تحتوي شاشة الجوال على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass من الجيل الثالث.

تدعم الشاشة خاصية Always On Display التي تعمل على عرض الاشعارات على الجوال عند قفل الشاشة.

تدعم شاشة الهاتف أبعاد العرض الجديد بنسبة 20:9.

تدعم الشاشة وضع الـ Dark Mode لتحويل شاشة الهاتف بالكامل للون الأسود.

تحتل الشاشة 90.8 من واجهة الجوال الأمامية. مواصفات الكاميرات سوف يأتي جوال Realme 7 Pro بأربعة كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية ومواصفاتها كالآتي:- يأتي الجوال بكاميرا خلفية رباعية، وتأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 1.8/F، وتحتوي على مستشعر من نوع Sony IMX682، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.3/F، وتستخدم للتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة للجوال دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.4/F، وخاصة بالتصوير الماكرو، والكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في العزل والبور تريه. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش ليد أحادي من نوع ليد. يحتوي جوال ريلمي 7 برو على ميكروفون ثانوي يستخدم لعزل الضوضاء أثناء التصوير. الكاميرات الخلفية للموبايل تدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل لكل 30 إطار في الثانية، وتدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل لكل 30 إطار في الثانية، وتدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل، ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية، وتدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة الـ FHD. الكاميرات تدعم تثبيت الكاميرات من خلال وضع الـ UIS Video Stabilization، ووضع UIS Max Video Stabilization. الكاميرا الأمامية للجوال تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.5/F. تدعم الكاميرا الأمامية التصوير بجودة FHD، بدقة 108 بكسل لكل 30/120 إطار في الثانية. سعر الهاتف بالدول العربية سوف نعرض على حضراتكم سعر ريلمي 7 برو في السعودية ومصر والإمارات والسعر بالدولار الأمريكي وهى كالآتي:- سعر الجوال في مصر 3450 جنيه مصري للنسخة 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 935 ريال سعودي.

سعر الموبايل في دولة الإمارات العربية المتحدة 935 درهم إماراتي.

سعر Realme 7 Pro في أمريكا 250 دولار أمريكي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سعر جوال Realme 7 Pro الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.