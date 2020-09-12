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عمر شويل - جدة عشان باقتك متتسرقش.. خطوات تغيير كلمة السر الخاصة بالواي فاي، تتعرض شبكات الوايفاي إلى السرقة باستخدام برامج كشف كلمات سر الواي فاي التي تتوافر وتعمل على معظم الأجهزة الحديثة وهذا يزعجك كثيراً فربما يستغل هذا المتطفل شبكة الإنترنت لديك في أمور غير مستحبة مما يعرضك لمشكلات وكذلك قد يسحب من باقتك قدر كبير مما يؤدي إلى نفاذها في فترة قصيرة ولذلك يمكنك حماية جهاز الواي فاي لديك سواء بتغيير كلمة السر أو عن طريق اخفاء اسم الشبكة، وسنذكر لكم الخطوات في هذا المقال.

طريقة تغيير كلمة السر لجهاز الواي فاي

بالخطوات التالية أصبح بإمكانك تغيير كلمة السر الخاصة بجهاز الواي فاي في منزلك:

الدخول إلى المتصفح الذي تستخدمه وليكن chrome وقم بإدخال رمز الشبكة الموجود بالصيغة التالية 192.168.1.1 (يختلف من جهاز لآخر)

بعد ذلك تظهر لك قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الواي فاي لديكم.

قم بالضغط على كلمة المرور وعليك تغييرها لكلمة جديدة.

بعد ذلك لم بحفظ البيانات وبذلك تكون استطعت تغيير كلمة السر الخاصة بجهازك لقطع السبيل على المتطفلين.

طريقة اخفاء شبكة الواي فاي في جهازك

كما يمكنك تغيير خاصية اظهار الشبكة للجميع واخفائها لقطع الطريق نهائيا أمام المتطفلين للحصول على شبكتك وهذا يكون باتباع الخطوات التالية:

الدخول بنفس الطريقة السابقة إلى قائمة اعدادات الشركة عن طريق ادخال الرمز.

بعد ذلك من قائمة الإعدادات عليك الضغط على hide S siD.

بعدها عليك الضغط على أيقونة submit لارسال الطلب وتأكيده وبذلك تكون استطعت تغيير إمكانية عض الشبكة للجميع.

وعندما تريد الدخول الشبكة المخفية من خلال شريط الإعدادات عليك الضغط على إضافة شبكة وبعد ذلك ادخال اسم الشبكة وكلمة المرور الخاصة بك والضغط على اتصال.