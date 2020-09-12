هواوي تكشف عن واحدة من أفضل الساعات الذكية



خلال مؤتمرها التقني الأخير كشفت شركة هواوي عن مجموعة مميزة من أجهزتها الإلكترونية الجديدة والتي من بينها ساعة Watch GT2 Pro.

وخلال المؤتمر أشارت الشركة إلى أن هذه الساعة ستطرح بنموذجين، نموذج عادي ونموذج رياضي، وكلاهما سيحصلان على هيكل أساسي للساعة مصنوع من الخزف والمعدن المقاومان للماء والصدمات والخدوش.

وستأتي هذه الساعات بشاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة، دقة عرضها (454/454) بيكسل، وحمية بطبقة من الزجاج الياقوتي المضاد للخدوش والصدمات، وستزود بمعالج Kirin A1، وذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 32 ميغابايت.

والمميز في البطاريات الداخلية لهذه الساعات تبعا لهواوي وهو أنها تكفي الساعة لتعمل أسبوعين تقريبا في حال استعمالها بشكل عادي دون الاستماع إلى الموسيقى، كما تدعم هذه البطاريات ميزة الشحن اللاسلكي.

كما حصلت هذه الساعات على تقنيات للاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات "بلوتوث-5.1"، وعلى تقنيات لمراقبة الحالة الصحية للمستخدم كقياس نبضات القلب ومعدلة الأكسجة في الدم، فضلا عن تطبيقات لمتابعة التمارين الرياضية لمستخدميها مثل الجري أو المشي أو السباحة، بالإضافة إلى ميزة فريدة تساعد المستخدم أثناء التنزه من معرفة الموقع الجغرافي للنقطة التي انطلق منها.