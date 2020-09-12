نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للأطفال.. تردد قناة ديزني إكس دي Disney XD على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحظى قناة ديزني إكس دي Disney XD باهتمام فئةٍ كبيرةٍ من الآباء والأمهات حول العالم، لما تُقدمه من أفلام وبرامج للأطفال على مدار اليوم، بهدف غرس مفاهيم تعليمية وتربوية، لذلك يتابعها الملايين حول العالم، فيما يبحث الكثير من أولياء الأمور عن ترددها، لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة لدى أطفالهم.

وبدأ بث القناة في الولايات المتحدة الأمريكية على شبكة الإنترنت في عام 2007م، ثم أصبح البث على الأقمار الصناعية، ليشاهدها الأطفال عبر الشاشة الصغيرة من كل مكان في العالم بدءًا من العام 2009م، وهي قناة مملوكة لشركة “والت ديزني” وشركة “آي بي سي”، وهي متوفرة في العديد من الدول، على رأسها أمريكا، وأمريكا اللاتينية، وبريطانيا، وأيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، وسويسرا، وكثير من الدول العربية.

تردد قناة ديزني إكس دي Disney XD للأطفال

وننشر من خلال موقعنا، تردد قناة ديزني إكس دي Disney XD للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك على النحو الآتي:

تردد القناة على القمر الصناعي: (11862(.

معدل الترميز: (27500).

الاستقطاب: (عمودي).

أفلام وبرامج قناة Disney XD

وبعد معرفة تردد قناة ديزني إكس دي 2020 Disney XD المخصصة للأطفال، على القمر الصناعي نايل سات، فإنه هذه القناة تقدم أفلامًا كارتونية،وبرامج ترفيهية متنوعة، ومسابقات لدعم مواهب الأطفال، وذلك على النحو الآتي:

فيلم كارتون القفز من السفينة.

فيلم كارتون الأقزام السبعة.

فيلم كارتون الفرسان الثلاثة.

فيلم كارتون الأبطال الخارقين.

برنامج أعجوبة المجرة.

برنامج فريق الأحلام.

برنامج بندق.

برنامج الأصدقاء نائمون.

أفلام الرسوم المتحركة.

فيلم الأميرة النائمة.

برنامج الأصدقاء النائمون.

فيلم سبايدر مان.

برنامج بوكيمون.

برنامج مستر بين.

والجدير بالذكر أن قناة ديزني إكس يفضلها الكثير من المشاهدين في الوطن العربي لأطفالهم لأنها تعرض محتوى مفيد ومناسب للأطفال ولا تحتوي على أي مشاهد خادشة أو مشاهد عنيفة وألفاظ غير مناسبة للأطفال، وكما تنفرد قناة Disney XD بعرض أفلام كارتونية تعرض لأول مرة ولم يتم عرضها على أي قنوات أطفال أخرى، ويعتبر هذا من أكثر الأسباب التي أدت لزيادة عدد المشاهدات وأصبحت القناة من أفضل قنوات الأطفال بالوطن العربي.