نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر وموعد طرح iPhone 12 Pro الجديد بالسعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 12 Pro ، هو واحد من أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية، التي تستعد لطرحه بالأسواق العالمية، وسوف تنظم شركة آبل حدثاً يوم 15 سبتمبر القادم، يمكن من خلاله الإعلان عن طرح سلسلة هواتفها الجديدة هاتف iPhone 12، وجوال iPhone 12 Pro Max، وهاتفنا الذي سوف نتحدث عنه بالتفصيل في هذا المقال ايفون 12 برو، والذي يحتوي على كثير من المواصفات عالية الجودة والإمكانيات الكبيرة، والتي منها دعمه لشبكات الجيل الخامس، والذاكرة الكبيرة التي من خلالها نستطيع تحميل الكثير من الملفات والتطبيقات، دون الحاجة لذاكرة خارجية، كما يدعم الموبايل تركيب شريحتي اتصال، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات وسعر جوال iPhone 12 Pro بالسعودية ومصر والدول العربية.

المواصفات العامة لجوال iPhone 12 Pro الجديد

سوف يحتوي الموبايل على مواصفات كبيرة جداً تجعله من أقوى الهواتف الذكية لشركة آبل الأمريكية وهى كالآتي:-

الجوال يقوم بدعم بشبكات الجيل الخامس 5G. يحتوي الجوال على منفذين لتركيب شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. الجوال سوف يأتي بثلاثة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية الصلبة، الإصدار الأول للجوال سوف يكون بذاكرة داخلية سعتها التخزينية 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني سوف يأتي بذاكرة داخلية سعتها التخزينية 256 جيجا بايت، والإصدار الثالث لهاتف ايفون 12 برو سوف يأتي بذاكرة داخلية سعتها التخزينية 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية لجميع الإصدارات 6 جيجا بايت. الهاتف سوف يأتي غير مدعوم بتركيب كارت ميموري، لكن المساحة الداخلية سوف تكون كافية لتحميل جميع الملفات والتطبيقات والألعاب. الجوال سوف يعمل بنظام تشغيل أند رويد iOS 14. الجوال سوف يدعم بصمة الأصبع وهى موجودة أسفل شاشة الهاتف. سعة بطارية الهاتف 4200 ملي أمبير، لذلك تستمر وقت أكبر أثناء الاستخدام. البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. البطارية غير قابلة للإزالة إلا من خلال متخصص أو التوكيل. هاتف iPhone 12 Pro سوف يأتي بأحدث إصدارات البلوتوث الإصدار الخامس، ويدعم خاصية الـ A2DP. الجوال سوف يدعم مستشعرات البوصلة، والجيرو سكوب، والتسارع والتقارب. الهاتف سوف يدعم تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS، ونظم الملاحة المختلفة. الهاتف سوف يأتي مدعوم بتقنية الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac. الجوال سوف يدعم تشغيل تطبيقات الجرافيك العالي. الجوال سوف يأتي بميكروفون ثانوي لمنع الضوضاء أثناء التحدث أو التسجيل أو التصوير. الهاتف سوف يدعم منفذ 3.5 بوصة الخاص بسماعات الأذن. الجوال سوف يدعم تقنية الـ Dolby Atmos. سوف يحتوي الهاتف على مكبر صوت. سوف يحتوي الموبايل على سماعة داخلية وتوجد أعلى شاشة الجوال. الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، مع وجود إطار من معدن الألومنيوم. معالج الجوال من نوع آبل A14، ويعمل بتكنولوجيا 7 نانو متر، والمعالج سداسي النواة. سوف يحتوي جوال iPhone 12 Pro على معالج رسومي من نوع Apple GPU رباعي النواة.

مواصفات الشاشة

سوف يأتي جوال ايفون 12 برو بشاشة كبيرة ذات إمكانيات كبيرة مواصفاتها كالآتي:-

تحتوي الشاشة على تقنية بصمة الأصبع أسفل شاشة العرض.

حجم شاشة الجوال كبيرة قياسها 6.7 بوصة مما تعطينا متعة كبيرة عند مشاهدة اليوتيوب أو الفيديوهات والصور.

الشاشة مصنوعه من زجاج مادة Corning Gorilla الزجاج.

زجاج شاشة الهاتف مقاوم للخدوش، كما تحتوي الشاشة على طلاء مقاوم للالتهاب.

الشاشة تأتي بدقة 1242*2688 بكسل، بكثافة بكسلات 442 بكسل لكل بوصة.

تحتل شاشة الجوال 84.9 من واجهة الموبايل الأمامية.

الشاشة تدعم اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

معدل تحديث شاشة الجوال 120Hz.

تعطينا شاشة الجوال أعلى سطوع 800 شمعه في المتر المربع.

مواصفات كاميرا iPhone 12 Pro

الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، دقة الكاميرا الأولى للموبايل 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية للهاتف دقتها 12 ميجا بكسل وتدعم تقنية PDAF، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وتدعم تقنية PDAF، وتقنية Ultra Wide، والعمق البصري، والكاميرا الرابعة بدقة TOF 3D LiDAR، وتحتوي على تقنية الماسح الضوئي. الكاميرا الخلفية للجوال تحتوي على فلاش ليد مزدوج، وتعمل بجودة الـ HDR. تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، وجودة HDR، وتسجيل صوت ستريو. الكاميرا الأمامية للجوال مزدوجة، تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية تأتي بجودة SL 3D، وتدعم مستشعر العمق، والقياسات الحيوية. تدعم الكاميرات الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

سعر الجوال في السعودية والوطن العربي

من المتوقع أن يكون سعر ايفون 12 برو في السعودية والدول العربية 1049 دولار أمريكي للنسخة 128 جيجا بايت، أما النسخة 256 جيجا بايت فسوف يكون سعرها المتوقع 1149 دولار أمريكي، أما سعر iPhone 12 Pro النسخة 512 جيجا بايت، من المتوقع أن يكون 1349 دولار أمريكي.