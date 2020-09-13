نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إلكترونية جديدة للكبار والصغار لتيسير حفظ القرآن الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة إلكترونية جديدة للكبار والصغار لتيسير حفظ القرآن الكريم، القرآن الكريم هو أعظم منة للأمة الإسلامية والعالم أجمع، وقد حث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وتعليمه لما فيه من الخير والأجر العظيم؛ فحفاظ القرآن الكريم هم أهل الله وخاصته، ومقدمون على غيرهم في الدنيا في الإمامة والإمارة والشورى وغيرها، ولا تحرقهم النار، وهم مع السفرة الكرام البررة، لذا علة المسلم أن يسعى لحفظ القرآن الكريم وتعليمه لأولاده، ومن الخدمات الإلكترونية الجديدة المعينة على حفظ ومراجعة القرآن للكبار والصغار برنامج محفظ القرآن الكريم.

برنامج محفظ القرآن الكريم للكبار والصغار

وضع عبد العزيز الحمادي الخبير التقني المعروف رأيه في الخدمة الإلكترونية الجديدة لحفظ القرآن الكريم عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال أنها من أفضل الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الكبار وأيضًا الصغار حفظ القرآن الكريم من خلال ما تقدمه من مزايا عديدة، مثل تحديد آيات معينة للحفظ، وإمكانية تكرار آية أو مقطع لعدة مرات، وإخفاء الآيات بعد تكرارها عدد معين من المرات ليتمكن الشخص من قراءتها غيبًا لتثبيت الحفظ.

مميزات برنامج محفظ القرآن الكريم

يتيح لك البرنامج العديد من المميزات التي تسهل الحفظ، منها تحديد اختيار التحفيظ فقط أو اختيار التحفيظ مع اختبار الحفظ، وتحديد عدد مرات التكرار للآية، وتحديد نطاق الحفظ من السور، وتوفير عدة خيارات من التفاسير للآيات باللغة العربية وعدد من اللغات الأخرى لحفظ الآيات مع فهم معناها، والعديد من الخيارات الأخرى، إلى جانب توفير عدد من الخطوط المختلفة لتناسب كل شخص، وبعد الانتهاء من ضبط الإعدادات المناسبة لك كل ما عليك هو الضغط على سهم التشغيل، أو يمكنك اختيار الآية بالضغط عليها.