LG MAGNIT.. شاشة تلفاز سينمائية 163 بوصة في منزلك

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية شاشة تلفاز سينمائية فريدة بمقاس 163 بوصة تعمل بتقنية microled ودقة 4K، وتقول الشركة إنها تعد بنقل تجربة دور العرض السينمائي إلى المنزل.

وتتعدد الخيارات التي يمكن أن يستفيد منها الراغبون في اقتناء تلفاز (LG MAGNIT) الجديد، والذي يبدو أنه مصمم إلى حد كبير ليكون بمثابة واجهة للمتاجر الرئيسية أو في معارض التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب اعتباره تجربة سينمائية في المنزل لمن يقدر على دفع ثمنه.

وسيتم طرح التلفاز الجديد هذا الأسبوع في الأسواق العالمية، بدءا من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

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وقالت ”إل جي“ إن وحدات البكسل ذاتية الانبعاث في شاشتها، ستوفر صورًا أكثر وضوحًا وأكثر ألوانًا مع زاوية عرض أوسع.

وتستعين الشاشة بتقنية (Black Coating)، التي تقلل الانعكاسات وتسمح بسهولة التنظيف، إلى جانب دعم متانة الشاشة ضد أي نوع من التأثيرات.

الجدير بالذكر أن جهاز Magnit حذت حذو العديد من الشركات الأخرى التي استخدمت تقنية MicroLED في شاشاتها، فقد كشفت ”سامسونغ“ العام الماضي عن جهازها (The Wall Luxury) والذي كان مصدر إبهار للأوساط التقنية، وسعت ”سوني“ في ذات الدرب وقامت بتطوير شاشة MicroLED مقاس 63 قدمًا.