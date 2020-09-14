إعرف من يشبهك من المشاهير عبر هذا التطبيق المجاني

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مؤخرا إنتشرت احدا الفيديوهات على تطبيق تيك توك خاصة لبعض الاشخاص يقومون باختبار ملامح وجوههم لمعرفة من من المشاهير يشبهونهم و ربما أغلب المتابعين لهذه الفيديوهات يتساءلون كيف يمكن القيام بهذه العملية .
و في الواقع فهناك تطبيقات عديدة تعمل على تحليل ملامح الوجه و تزودك بمن الشخصية الشهيرة الاقرب لك من حيث الشبه ، و في هذا الموضوع سوف نشارك معك تطبيق سهل و بسيط جدا يدعى Star by Face .
و هو عبارة عن تطبيق يتيح لك معرفة من من المشاهير يشبهك جدا و ذلك عبر بضع خطوات بسيطة ، حيث أن كل ما عليك القيام به هو تشغيل التطبيق ثم بعد لذك سوف يطلب منك إما ان تقوم برفع صورة لك أو القيام بالتقاط صورة مباشرة لملامح وجهك .
و يمكنك استعمال منصة starbyface سواءا عبر الموقع من الحساوب او عبر التطبيق من هاتفك الآندرويد أو الآيفون ، و بعد ان تقوم برفع او التقاط صورة لملامح وجهك سوف يعرض لك التطبيق مجموعة من صور المشاهير الذين يشبهونك جدا .
حيث سوف تجد أن الملامح بينك متقاربة للغاية ، و الميزة في التطبيق أنه يعرض لك أكثر من شخصية شهيرة .
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