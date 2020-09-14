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إعرف من يشبهك من المشاهير عبر هذا التطبيق المجاني

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نضال ناجي 0 تبليغ

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إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

مؤخرا إنتشرت احدا الفيديوهات على تطبيق تيك توك خاصة لبعض الاشخاص يقومون باختبار ملامح وجوههم لمعرفة من من المشاهير يشبهونهم و ربما أغلب المتابعين لهذه الفيديوهات يتساءلون كيف يمكن القيام بهذه العملية .

و في الواقع فهناك تطبيقات عديدة تعمل على تحليل ملامح الوجه و تزودك بمن الشخصية الشهيرة الاقرب لك من حيث الشبه ، و في هذا الموضوع سوف نشارك معك تطبيق سهل و بسيط جدا يدعى Star by Face .

إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

و هو عبارة عن تطبيق يتيح لك معرفة من من المشاهير يشبهك جدا و ذلك عبر بضع خطوات بسيطة ، حيث أن كل ما عليك القيام به هو تشغيل التطبيق ثم بعد لذك سوف يطلب منك إما ان تقوم برفع صورة لك أو القيام بالتقاط صورة مباشرة لملامح وجهك .

إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

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إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

و يمكنك استعمال منصة starbyface سواءا عبر الموقع من الحساوب او عبر التطبيق من هاتفك الآندرويد أو الآيفون ، و بعد ان تقوم برفع او التقاط صورة لملامح وجهك سوف يعرض لك التطبيق مجموعة من صور المشاهير الذين يشبهونك جدا .

إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

حيث سوف تجد أن الملامح بينك متقاربة للغاية ، و الميزة في التطبيق أنه يعرض لك أكثر من شخصية شهيرة .

إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

إعرف من المشاهير يشبهك عبر هذا التطبيق الشهير

تحميل تطبيق starbyface

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مريم الجابري

مريم الجابري

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