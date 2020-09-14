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فايسبوك تعلن عن ميزة مشاهدة الفيديوات جماعيًا على تطبيق ميسنجر

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Achref Khelifi 0 تبليغ

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أعلنت فايسيبوك مؤخرًا أن مستعمليها سوف يتمكنون قريبا من مشاهدة الفيديوات جماعيا عن طريق مكالمات الفيديو في تطبيق ميسنجر. و قد أطلقت فايسبوك على هذه الميزة اسم “Watch Together“. ستمكنك هذه الميزة الجديدة من الاتّصال بثامنية من أصدقائك ودعوتهم لمشاهدة الفيديوات جماعيًا.

حتّى تتمتّع بهذه الميزة يجب أن تتصل أولاً بأحد أصدقائك عن طريق الفيديو و من ثم اختيار احد الفيديويات التي تم نشرها مسبقا على منصّة الفايسبوك لتشاهدها مع الصديق الذي اتصلت به  – أو مجموعة من الاصدقاء لا تتجاوز 8 أشخاص – و مشاهدة ردّة  فعله أثناء المشاهدة مباشرة.

و رغم أن فايسبوك أعلنت عن بداية تطوير ميزة المشاهدة الجماعية منذ سنتين في مؤتمر الشركة السنوي F8  لسنة 2018 الا أن الإعلان الرسمي عن جاهزية الميزة لم يأتي الا قبل يومين و ذلك بعد أن أعلنت شركات منافسة مثل Hulu, Plex  و Amazon  عن ميزات مشابهة.

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فايسبوك تعلن عن ميزة مشاهدة الفيديوات جماعيًا على تطبيق ميسنجر

فايسبوك تعلن عن ميزة مشاهدة الفيديوات جماعيًا على تطبيق ميسنجر

Netflix  أيظا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن ميزة مشابهة تمكن مستخدميها من الاتّصال جماعيًا و مشاركة مشاهدة أفلام و مسلسلات المنصّة أطلقت عليها اسم “Watch Party” و هو ما يؤكّد المنافسة الشديدة بين هذه الشركات للسيطرة على سوق ‘ المشاهدة الجماعية ‘ التي توجّه اليها المستخدمين بعد سنة تميزّت بانتشار الوباء Covid-19  وتوجّه المستخدمين أكثر الى هذه المنصّات للتعويض عن عدم القدرة عن التجمّعات الحقيقية و للبقاء على اتّصال للعمل و الدارسة و التواصل الاجتماعي.

ستكون ميزة  فايسبوك الجديدة “Watch Together” متوفّرة للهاوتف Android  و IOS  في التحديث القادم لتطبيق ميسنجر بينما ستشمل الميزة تطبيق ميسنجر على الويب في بضعة أسابيع بينما ستشمل بقية المنصًات مثل الحواسيب في وقت لاحق.

هل ستعوّض هذه الميزة عن وجودك  الحقيقي بجانب أصداقئك و مشاهدة الفيديوات سويًا؟ شركنا رأيك في التعليقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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