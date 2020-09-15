نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض كبير وهبوط في أسعار 5 هواتف مذهلة لعشاق الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الأسواق العالمية هبوط ملحوظ في أسعار العديد من الهواتف الذكية التابعة للشركات المختلفة، وتداولت المنصات المختلفة والمختصة بتكنولوجيا الهواتف المحمولة الأسعار الجديدة للهواتف التي تعرضت أسعارها للانخفاض إما بسبب قلة المبيعات أو بسبب إصدار هواتف أحدث، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معاً قائمة تضم 5 هواتف ذكية مذهلة شهدت انخفاض كبير في الأسعار مقارنة بالشهور القليلة الماضية.

انخفاض كبير في أسعار الهواتف الذكية

هاتف OnePlus 7T Pro

يبلغ سعر هاتف ون بلس OnePlus 7T Pro حالياُ في المملكة 2800 ريال سعودي تقريباً، وذلك بعد أن كان يبلغ سعره حوالي 5 آلاف ريال منذ شهرين.

مواصفات ومميزات الهاتف

يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام و 256 جيجا للتخزين الداخلي.

يأتي بمعالج من شركة كوالكم Qualcomm Snapdragon 855 بتكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر.

يأتي الهاتف بنظام OxygenOS 10.0 استنادًا إلى نظام التشغيل أندرويد 10، ويدعم ميكروفون ثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل،وتدعم الكاميرات أيضا تصوير Super Slow Motion .

تأتي البطارية بسعة 4085 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، مع شاشة كاملة بدون أي ثقب تأتي بدقة عالية.

هاتف Samsung Galaxy A50

انخفض سعر الهاتف إلى 899 ريال سعودي في الوقت الحالي بعد أن كان قد وصل إلى ألف ريال سعودي في الشهور القليلة الماضية.

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مواصفات ومميزات الهاتف

يأتي الهاتف بإصدارين مختلفين، حيث يتوفر نسخة بذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا رام، والآخر بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجا رام.

الهاتف يأتي بمعالج من نوع Exynos 9610 Octa بتكنولوجيا تصنيع 10 نانومتر، وهو معالج من شركة سامسونج.

يدعم تصوير فيديوهات بالكاميرا الخلفية بجودة FHD، ولا يدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K.

الهاتف يأتي بأحدث نظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع شاشة نوتش من نوع Super AMOLED تقدم أداء ممتاز.

يدعم ميكروفون ثانوي يعزل الضوضاء أثناء التحدث أو التسجيل أو التصوير.

هاتف Oppo Reno 3 Pro

انخفض سعر الهاتف إلى 1770 ريال سعودي في الوقت الحالي بعد أن كان قد وصل إلى 2000 ريال سعودي في الشهور القليلة الماضية.

مواصفات الهاتف

يأتي الهاتف بمعالج ميديا تيك Helio P95 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر، مع شاشة سوبر Amoled مع وجود عدسة مخصصة للزوم.

يدعم التصوير 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

iPhone 11 برو ماكس

انخفض سعر الهاتف إلى 4215 ريال سعودي في الوقت الحالي بعد أن كان قد وصل إلى 7000 ريال سعودي في الشهور القليلة الماضية.

مواصفات الهاتف

يأتي الهاتف بمعالج آبل الأحدثA13 Bionic، يدعم الهاتف ميكروفون إضافي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار في الثانية.

البطارية تأتي بسعة 4000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 كما تدعم الشحن اللاسلكي.

الصوت يدعم تقنية Dolby Atmos و Dolby Digital Plus ،مع شاشة Super Retina XDR OLED تقدم أداء ممتاز.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت

انخفض سعر الهاتف إلى 1670 ريال سعودي في الوقت الحالي بعد أن كان قد وصل إلى 2000 ريال سعودي في الشهور القليلة الماضية.