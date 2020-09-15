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بينما شركة آبل لازالت تنوي استعمال بعض الخصائص القديمة في هاتفها الجديد آيفون 12 ، كما وضحنا في التدوينة السابقة ، حيث من المتوقع ان يأتي هاتف آيفون 12 بتصميم مشابه للذي قبله و أيضا سيأتي بخاصية 60 هرتز ، فإن شركة LG في مقابل ذلك تستعد لإطلاق الهاتف الذي سوف يغير مجرى الهواتف الذكية .
و يمكن ان يغير أيضا طريقة صناعة الهواتف الذكية حيث سوف يحتوي على خاصية لم يسبق أن تواجدت في أي هاتف ذكي على الإطلاق و هذه الميزة هي كونه سوف يتوفر على شاشتين ، حيث سوف يحتوي الهاتف على شاشة اضافية عند تدويرها سوف يكون على شكل حرف T كما هو موضح في الصورة أدناه .
الهاتف أطلقت عليه شركة ال جي إسم Wing ، و هو يدعم خاصية الجيل الخامس من شبكة الإتصال 5G ، و من أقوى المزايا في الهاتف الذي يسمى Wing هو توفره على شاشة رئيسية بحافات منحنية وهي من نوع P-OLED بقياس 6.8 بوصة .
و أيضا الشاشة بدقة عالية حيث تصل الى دقة 2460×1080 و يحتوي ايضا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 في الشاشة الأولى ، أما الشاشة الثانية فهي من نوع G-OLED بقياس 3.9 بوصات وبدقة 1240×1080 .
و يحتوي الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G ، كما انه يتوفر على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابيات .
و مع هذه المواصافات فإنه من المتوقع للهاتف Wing أن ينافس و بقوة و يمكن أن يضيف منحنى جديد في عالم صناعة الهواتف الذكية و يكون الهاتف الاول الذي يفتح مسار صناعة الهواتف بشاشتين بدلا من شاشة واحدة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر LG تكشف موعد إطلاق الهاتف الذي سيقلب أسواق الهواتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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