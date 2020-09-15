طريقة الحصول على RDP سريع و مجاني للماك و الويندوز

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إن كنت تبحث عن RDP يجمع بين المجانية و السرعة الفائقة فإنك الآن تقرأ الموضوع الصحيح ، حيث سوف نشارك معك في هذه التدوينة الخطوات التي يمكنك القيام بها من أجل الحصول على أسرع RDP يمكنك استعماله حاليا بشكل مجاني و بسولة و بدون قوف أو مشاكل .
و الـ RDP الذي نتحدث عنه يوفره موقع يدعى serverspace ، و هو عبارة عن موقع سهل و بسيط ، حيث أن كل ما عليك القيام به من أجل استعمال الـ RDP الخاص به هو الدخلو الى منصة الموقع عبر الرابط بالاسفل ، ثم القيام بوضع بريدك الإلكتروني و الضغط على :
بعد ذلك سوف يتم ارسال بيانات تسجيل الدخول الى البريد الالكرتوني الخاص بك ، حيث سوف تتوصل بالايميل و كلمة السر ، ثم تقوم بالعودة إلى الموقع و الضغط على Login و تسجيل الدخول اليه ليظهر لك حسابك على الموقع بهذا الشكل :
و ما سوف يتوجب عليك فعله الآن م أجل الحصول على RDP سريع و مجاني هو النقر على خيار الويندوز ، ثم القيام بالنقر على الدولة التي تريد استعمالها في الـ RDP الخاص بك .
بعد ذلك تقوم مباشرة بالنقر على Next و يجب أن تنتظر لبضع ثواني إلى أن يتم تزويدك بكلمة السر و معلومات الدخول الى الـ RDP .
الآن بعد ظهور كلمة السر و بيانات تسجيل الدخول كل ما يجب عليك فعله هو تحميل برنامج remote desktop connection ، و هو برنامج تابع لشركة مايكروسوفت يمكنك تحميله سواءا على الماك أو على الويندوز .
بعد تحميله تقوم بالدخول الى الـ RDP بنفس البيانات التي تم تزويدك بها و سوف يظهر لك مباشرة ، بحيث يمكنك الآن الشروع في استعماله مجانا و الاستفادة من كل شيء .
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