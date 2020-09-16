كيف تستخدم واتساب من الحاسوب ( أو الويب )

يعتبر تبطيق واتساب الذي أنشأه اثنان من العمال السابقين لشركة Yahoo سنة 2009 و الذي اشترته في وقت لاحق شركة فايسبوك العملاقة، أحد أكثر تطبيقات التراسل الفوري استعمالاً في العالم.

و بالرغم من ان التطبيق اشتهر كتطبيق للهواتف المحمولة الاّ انّ واتساب يمكّنك أيظا من ارسال الرسائل و التواصل مع قائمة اتّصالتك عبر الحاسوب دون أي فروقات ظاهرة عن استعمال التطبيق عبر الهاتف.

تابع هذا الشرح البسيط لتعلّم طريقة فتح و استعمال واتساب على حاسوبك الويندوز أو الماك.

أولا قم باختيار متصفحّك المفضّل و توجه للرابط web.whatsapp.com.

سوف يظهر لك كود QR على يمين الشاشة.

الان اذا كنت تستعمل هاتف أندرويد، اظغط على قائمة الاعدادات على يمين الشاشة كما في الصورة.

و من ثمّ اظغط على خيار “Whatsapp Web ”

الان سيتم فتح كاميرا هاتفك، كل ما عليك هو توجيه الكاميرا نحو الكود QR.

في ثواني وبعد أن يقوم التطبيق بمسح الكود QR، سيتم فتح حسابك Whatsapp على المتصفح دون الحاجة لتسجيل الدخول عبر الايميل و كلمة السر كما هو الحال مع منافسه، المملوك أيظًا لشركة فايسبوك، تبطيق ميسنجر.

أما اذا كنت من مستعملي هواتف شركة Apple يمكنك اتّبّاع هذه الخطوات البسيطة للدخول لحسابك واتساب عبر الحاسوب.

أولا توجه لأيقونة اعدادات تطبيق واتساب على هاتفك الـ IOS.

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ثمّ اظغط على خيار “Whatsapp Web “.

الان قم بتوجيه كاميرا هاتفك نحو كود QR الذي يوجد على يمين شاشة المتصفح.

عندها سيتم فتح حسابك واتساب على الحاسوب و تجد جميع رسائلك السّابقة. يمكنك الان تصفح هذه الرسائل و ارسال رسائل جديدة طالما مازال هاتفك موجود بالرقب من الحاسوب.

الشيء الوحيد الذي لا يمكنك القيام به من واتساب الويب هو الاتصال صوتيًا أو عبر الفيديو. ما عدا ذلك، يمكنك تصفح رسائلك القديمة و ارسال رسائل جديدة. كما يمكنك أيظا ارسال الصور و الفيديوات و الملفات و الصور المتحركّة GIF والمزيد.

اذا اردت تفعيل الاشعارات، كل ما عليك هو الظغط على زر “Turn On Desktop Notifications” المشار اليه في الصورة.

و من ثمّ السماح للموقع لارسال الاشعارت.

بعد الانتهاء من استعمال واتساب على حاسوبك، لا تنسى تسجيل الخروج من الحساب و ذلك عبر الظغط على زر الخيارات أولاً و من ثم الزر ” Log Out ” .