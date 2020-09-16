فيسبوك يتيح مشاهدة الأفلام والبرامج جماعياً
سيكون في وسع مستخدمي خدمة «فيسبوك ووتش» للفيديو التابعة لشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن يشاهدوا أفلاماً وبرامج «معاً» في وقت واحد، تظهر على شاشات هواتفهم الذكية ومعها صور وجوه أصدقائهم الذين يشاركونهم المشاهدة.
وأعلنت «فيسبوك» أن وظيفة «ووتش توغيذر» أو المشاهدة معاً، الجديدة ستصبح متوافرة خلال الأسابيع المقبلة في كل مكان تتوافر فيه خدمة المحادثة «مسنجر» التابعة لها.
وأوضحت رئيسة مبيعات «مسنجر» أوليفيا غرايس أن «فيسبوك» تهدف إلى «إيجاد طريقة جديدة لتجربة مشاهدة فيلم جماعياً»، بعد أشهر من التباعد الاجتماعي بسبب جائحة (كوفيد19).
(وكالات)
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيسبوك يتيح مشاهدة الأفلام والبرامج جماعياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.