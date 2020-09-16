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فيسبوك يتيح مشاهدة الأفلام والبرامج جماعياً

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دوت الخليج -
فيسبوك يتيح مشاهدة الأفلام والبرامج جماعياً
سيكون في وسع مستخدمي خدمة «فيسبوك ووتش» للفيديو التابعة لشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن يشاهدوا أفلاماً وبرامج «معاً» في وقت واحد، تظهر على شاشات هواتفهم الذكية ومعها صور وجوه أصدقائهم الذين يشاركونهم المشاهدة.

وأعلنت «فيسبوك» أن وظيفة «ووتش توغيذر» أو المشاهدة معاً، الجديدة ستصبح متوافرة خلال الأسابيع المقبلة في كل مكان تتوافر فيه خدمة المحادثة «مسنجر» التابعة لها.

وأوضحت رئيسة مبيعات «مسنجر» أوليفيا غرايس أن «فيسبوك» تهدف إلى «إيجاد طريقة جديدة لتجربة مشاهدة فيلم جماعياً»، بعد أشهر من التباعد الاجتماعي بسبب جائحة (كوفيد19).
(وكالات)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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