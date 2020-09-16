بعد الإعلان عن Apple One .. "سبوتيفاي" ترسل بيانا شديد اللهجة لـ "أبل"

أرسلت خدمة بث الموسيقى ”سبوتيفاي“ بيانا شديد اللهجة لشركة ”أبل“ أكدت فيه خيبة أملها بالشركة متهمة إياها باتباع ممارسات غير تنافسية.

ونص بيان الشركة السويدية، الذي جاء بعد وقت قليل من انتهاء حدث Apple Watch ”مرة أخرى، تستخدم أبل موقعها المهيمن وممارساتها غير العادلة لإلحاق الضرر بالمنافسين وحرمان المستهلكين من خلال تفضيل خدماتها الخاصة، ندعو سلطات المنافسة إلى التصرف بشكل عاجل لتقييد سلوك أبل المضاد للمنافسة، والذي إذا ترك دون رادع، سوف يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لمجتمع المطورين وتهديد حرياتنا الجماعية في الاستماع والتعلم والإنشاء والتواصل“.

ولم تحدد ”سبوتيفاي“ أي جانب من حدث أبل تسبب في ذلك، إلا أن التقارير ترجح أن حزمة Apple One التي تم الإعلان عنها والتي جعلت أبل بموجبها اشتراك Apple Arcade و TV + و iCloud access الموسيقي مقابل 15 دولارا شهريا، وهو ما يشكل تهديدا محتملا للشركة السويدية، التي تدير -أيضا- تطبيق موسيقي على iOS.

وأحدثت ”سبوتيفاي“ ضجيجا لأكثر من عام بشأن قوة أبل غير المقيدة على تطبيقات App Store، وفي آذار/مارس 2019، قدمت شكوى ضد آبل إلى المفوضية الأوروبية.

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وقالت الشركة إن ممارسات أبل المتمثلة في الحصول على 30% من عائدات التطبيق أمر غير مبرر، مشيرة إلى أن الشركة تحتكر نظام iOS.

وكانت شركتا مايكروسوفت وأيبك غيمز قدمتا شكاوى مماثلة، وأدان كلاهما ممارسات أبل المانعة للمنافسة في الأشهر الأخيرة.

وفي آب/أغسطس الماضي، رفعت أيبك غيمز دعوى قضائية ضد شركة أبل، إذ سخرت من إعلان الشركة الشهير عام 1984، وحثت لاعبي Fortnite التابعين لها على الوقوف وراء الدعوى القضائية.. ويقاضي الشركتان بعضهما بعضا منذ ذلك الحين.