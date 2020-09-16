نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات: سعر بلايستشن 5 في الأسواق بسعر مغري مقارنة بأسعار أكس بوكس سيرس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفادت تسريبات تكنولوجية أن شركة سوني قد قررت تغير سعر بلايستشن 5 المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة في الأسواق كخطة استراتيجية من الشركة لمواجهة غريمتها في سوق الألعاب التكنولوجية.

سعر بلايستشن 5 في الأسواق بسعر مغري

اتخذت الشركة قرار حاسم بشأن تغير أسعار الجيل الجديد من جهازها بلايستشن عقب توضيح شركة مايكروسوفت أنها سوف تطرح جهازها الجديد أكس بوكس سيرس أس في الأسواق بسعر 300 دولار أمريكي.

وأوضحت التسريبات أن الشركة قد قامت بتغير استراتيجية البيع في الأسواق؛ حيث سوف توفر جهاز بلايستشن 5 ذو قار الأقراص مقابل 500 دولار في حين سوف يتوفر الجهاز ذو الإصدار الرقمي من غير قارئ الأقراص مقابل 400 دولار أمريكي.

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وقد أشارت التسريبات أنها تمتلك مصادر من داخل الشركة التي أكدت لها خطة الشركة كاملة قبل الكشف عن سعر أكس بوكس الجديد؛ حيث كان من المتوقع أن تطرح الشركة نسختها الجديد من جهاز بلايستشن بسعر مرتفع 600 دولار للجهاز الكامل و500 دولار للنسخة الرقمية؛ ولكنها غيرت هذه الأسعار حتى لا يتراجع الأقبال على شراء الجهاز.

وعلى الرغم من توقع هذه التسريبات لأسعار بلايستشن 5 في الأسواق ولكن الشركة سوف تكشف عن خطة أسعار الجهاز في المؤتمر الصحفي المعد للكشف عن الجهاز يوم الأربعاء المقبل,

توقعات بتفوق مبيعات بلايستشن 5 في الأسواق

وبحسب التقرير التحليلي لوكالة أمبر ” Ampere” أنها تتوقع أن ينجح جهاز بلايستشن 5 في سحب البساط في مجال المبيعات من تحت أقدام جهازي أكس بوكس سيرس أكس “Xbox Series S” وأكس بوكس سيرس أكس ” Xbox Series X”؛ ولكن بفارق ضئيل للغاية مثل ما حدث عند طرح الأجهزة السابقة.

والجدير بالذكر أن شركة سوني قد أصدرت عرض واقعي سينمائي مميز عن جهاز بلايستشن 5 لتشويق الجمهور.