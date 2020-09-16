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موتورولا تنافس سامسونغ بهاتف آخر

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كشفت شركة موتورولا مؤخرا عن مجموعة من الأجهزة والهواتف الذكية، من بينها هاتف بمواصفات ممتازة وسعر مقبول، ستنافس فيه هواتف سامسونغ متوسطة الفئة.

وحصل هاتف Moto E7 Plus الجديد على هيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، مقاوم للماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية، يزن 200 غ.

وجاء بشاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات +HD، وعلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط.

كما زودته موتورولا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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ويضمن الأداء الجيد له معالج 460 Snapdragon، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD، ونظام تشغيل "أندرويد-10".

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يتوفر هذا الجهاز في الأسواق العالمية أواخر الشهر الجاري بسعر 250 دولارا تقريبا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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