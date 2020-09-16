سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021

تمكنت شركة سوزوكى لصناعة السيارات اليابانية من تعزيز موقعها عبر فئة سيارات الدفع الرباعى الصغيرة، بطرحها سيارتها اجينس موديل 2021 على منصة سوزوكى للجيل القادم الجديدة .
وتعتمد سوزوكي اجينس موديل 2021 الجديدة على توليد طاقة هجينية خفيفة ،والتى تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.2 لتر و محرك كهربائى ولذلك انها فى منافسة بين فئتها الصغير مثل هيونداى i 10 و تويوتا ايكو.
ويعد تصميم اجينس بالنسبة لسيارات كثيرة فى نفس فئتها هي أكثر سيارة محبوبة لشعبها لتكيفها مع الوضع، كما ان ليس هناك سيارة مثلها فى السعر والتقنيات المزودة بها وابسطهم الدفع الرباعي و ارتفاع السيارة عن الارض 180 مليمتر.
وحصلت اجينس على نظام أساسي جديد وهو النظام الهجين المعتدل بجهد 12 فولت ومميزات اخرى، و ايضا خفيفة الوزن و اتسمت بشبكة امامية لامعة وبعض التفاصيل الداخلية الأكثر أناقة مع تقنية هجينية .
وهذا يعنى ان القوة انخفضت قليلا عن الاصدار السابق من 89 حصان الى 82 حصان ، وتتسارع السيارة من وضع السكون الى 100 فى خلال 12.7 ثانية فى الساعة ومزودة بناقل حركة يدوى 5 سرعات و ايضا ناقل أوتوماتيكي يذكر ان سوزوكى لم تطرح طراز اجينس بموديلاتها المختلفة منذ انطلاقها عام 2017 وحتى يومنا هذا كما ان سعر السيارة فى السوق الأوروبى يتراوح بين 14 ألف دولار الى 18 الف دولار.
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