نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 12 IPhone الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العديد من محبي منتجات شركة آبل الأمريكية الشهيرة البحث عن سعر ومواصفات هاتف آيفون 12 IPhone 12 الجديد والذي كانت قد أعلنت عنه شركة آبل خلال مؤتمرها الصحفي الخاص بالإعلان عن مواصفات هاتفها الجديد.

هاتف آيفون 12 هو أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية، والذي قامت بإصداره الشركة لمحبي منتجات آبل، حيث يتهافت الملايين حول العالم على شراء هواتف آيفون الجديدة والتي تنتجها الشركة الأمريكية، خاصة وأنها رائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، كما أنها تحاول أن تلبي رغبات محبيها في كل إصدار من الهواتف تنتجه الشركة.

IPhone 12

وهاتف آيفون 12 الجديد هو هاتف تم صناعة إداره من مادة الألومنيوم، كما أن له واجهة أمامية مصنوعة من الزجاج من مادة مقاومة للماء والغبار حيث أنه مصون من نوع Olephobic.

كما أن الهاتف الجديد من إنتاج شركة آبل الأمريكية يتميز بأنه يعمل بمعالج A14 Bionic مصنع من 7 نانو متر، وسداسي النواة، كما أنه يحتوي على وحدة معالجة رسومية متطورة ومحسنة من نوع Apple GPU.

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مواصفات آيفون 12

ويعمل هاتف آيفون بنظام تشغيل IOS 14، وهو يعتبر أحدث نظام تشغيل للهواتف حتى الآن قامت بإنتاجه الشركة الأمريكية.

وبالنسبة لأبعاد هاتف IPhone 12 الجديد فهي 9 × 19.5 ويتم دعم خاصية التدرج اللوني في الشاشة.

مميزات شاشة آيفون 12 الجديد

وتمتاز شاشة هاتف آيفون 12 الجديد بأنها ذات مقاس 6.4 بوصة، وبدقة 2688×1242 بكسل، كما أنها مصنعة من مادة Super Retina OLED.

سعر آيفون 12

وبالنسبة للجميع يتساءل الآن عن سعر هاتف IPhone 12 الجديد والذي من المقرر طرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة، فقد قامت الشركة الأمريكية المنتجة لهواتف آيفون بإنشاء ثلاثة إصدارات من نوع آيفون 12 وهذه الإصدارات تختلف من حيث السعر، والمساحة التخزينية، وحجم الذاكرة وإليكم قائمة بأسعار هاتف آيفون 12 الجديد:

الهاتف السعر الذاكرة مساحة التخزين آيفون 12 1100 دولار أمريكي 4 جيجا بايت 128 جيجا آيفون 12 1250 دولار أمريكي 4 جيجا بايت 256 جيجا بايت آيفون 12 1450 دولار أمريكي 4 جيجا بايت 512 جيجا بايت

مواصفات Iphone 12 القياسية

وبالنسبة للمواصفات القياسية الخاصة بهاتف آيفون 12 الجديد فهي كالتالي: