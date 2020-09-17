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تحدثنا في تدوينات سابقة عن playstation 5 الجديد ، حيث أنه قد تم الكشف عنه من طرف شركة سوني منذ مدة ، و قد أحدث هذا الإصدار الجديد من جهاز البلاي ستيشن ضجة واسعة سواءا على مستوى التصميم أو على مستوى إمكانيات الجهاز .
و لكن رغم كل المعلومات التي تمت مشاركتها معكم من طرفنا ، فإن الشيء الذي لم يكن أكيدا هو سعر جهاز playstation 5 ، حيث لم يتم الإعلان عنه من قبل رسميا من طرف شركة سوني و لكن الآن فقد أصبح متاح للعموم .
حيث أن سعر playstation 5 هو 399 دولار أمريكي و لكن من دون مشغل الأقراص ، بينما سعر جهاز البلاي ستيشن 5 مع مشغل الأقراص يبلغ 499 دولار أمريكي .
و تجدر الإشارة غلى أن هذه الأسعار هي الأسعار المتعارف عليها من طرف شركة سوني حيث أن اي نسخة جديدة من جهاز بلاي ستيشن يكون سعرها مقارب للـ 500 دولار أمريكي .
و سوف يبدأ شحن الجهاز و توفره في الأسواق ابتداءا من يوم 19 في شهر 11 خلال هذه السنة 2020 .. أي أنه لا تفصلنا سوى فترة قليلة ، و من المتوقع أن يحقق هذا الجهاز مبيعات عالية نظرا لكل ما جاء فيه من أشياء جديد و يمكنك التعرف عليها من مراجعة مقالاتنا القديمة بشأن playstation 5 .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإعلان رسميا عن سعر و موعد توفر playstation 5 بالأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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