الإعلان رسميا عن سعر و موعد توفر playstation 5 بالأسواق

تحدثنا في تدوينات سابقة عن playstation 5 الجديد ، حيث أنه قد تم الكشف عنه من طرف شركة سوني منذ مدة ، و قد أحدث هذا الإصدار الجديد من جهاز البلاي ستيشن ضجة واسعة سواءا على مستوى التصميم أو على مستوى إمكانيات الجهاز .

و لكن رغم كل المعلومات التي تمت مشاركتها معكم من طرفنا ، فإن الشيء الذي لم يكن أكيدا هو سعر جهاز playstation 5 ، حيث لم يتم الإعلان عنه من قبل رسميا من طرف شركة سوني و لكن الآن فقد أصبح متاح للعموم .

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حيث أن سعر playstation 5 هو 399 دولار أمريكي و لكن من دون مشغل الأقراص ، بينما سعر جهاز البلاي ستيشن 5 مع مشغل الأقراص يبلغ 499 دولار أمريكي .

و تجدر الإشارة غلى أن هذه الأسعار هي الأسعار المتعارف عليها من طرف شركة سوني حيث أن اي نسخة جديدة من جهاز بلاي ستيشن يكون سعرها مقارب للـ 500 دولار أمريكي .

و سوف يبدأ شحن الجهاز و توفره في الأسواق ابتداءا من يوم 19 في شهر 11 خلال هذه السنة 2020 .. أي أنه لا تفصلنا سوى فترة قليلة ، و من المتوقع أن يحقق هذا الجهاز مبيعات عالية نظرا لكل ما جاء فيه من أشياء جديد و يمكنك التعرف عليها من مراجعة مقالاتنا القديمة بشأن playstation 5 .