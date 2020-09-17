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عمر شويل - جدة يرغب عدد ليس بالقليل من الأشخاص في معرفة كيفية عمل سكرين شوت من اللاب توب ويندوز 7 بطريقة سهلة وسريعة ودون الحاجة إلى تثبيت برامج التقاط الشاشة على اللاب توب الذي يعمل بنظام تشغيل ويندوز ولا سيما أنه في الكثير من الأحيان يرغب المستخدم في التقاط الشاشة من أجل تسجيل معلومات وبيانات هامة أو من أجل متابعة الشرح أو غيرها من الأغراض الأخرى، ولذلك؛ فسوف تتضمن الأسطر التالية توضيح كيفية عمل سكرين شوت من اللاب توب بأكثر من طريقة

كيفية عمل سكرين شوت من اللاب توب ويندوز 7 بدون برامج

من أجل التقاط شاشة اللاب توب بسهولة، يتم اتباع الخطوات التالية:

الضغط على أحد أزرار لوحة المفاتيح الذي يحمل اسم PrtScr أو print screen.

سوف يتم هنا التقاط صورة كاملة للشاشة بنفس درجة دقة ووضوح الشاشة أيضًا.

في حالة عدم وجود زر PrtScr في لوحة المفاتيح؛ يتم الضغط بدلًا منه على مفاتيح Fn+Insert معًا.

ومن أجل رؤية شكل الصورة التي قد تم التقاطها شاشة، يتم فتح أحد الملفات على الجهاز سواء برنامج الرسام أو برنامج الوورد أو غيرهم.

ثم يتم الضغط على لصق paste أو الضغط على مفتاحي Ctrl + V معًا من أجل لصق الصورة الملتقطة في الملف.

طريقة تصوير شاشة اللاب توب نافذة واحدة

في بعض الأحيان؛ قد يكون المستخدم في حاجة إلى التقاط صورة لنافذة واحدة فقط وليس شاشة كاملة، وهنا يُمكن كذلك اتباع الخطوات التالية:

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يتم فتح النافذة المُراد التقاط صورة خاصة لها فقط.

ثم الضغط على مفتاحين معًا وهما Ctrl + PrtScr

فتح ملف جديد مثل برنامج الرسام paint أو برنامج الوورد.

الضغط على لصق أو ctrl + v وبذلك سوف يتم ظهور الصورة التي تم التقاطها في هذا الملف.

كيفية عمل سكرين شوت في الحاسوب أداة القص

أداة القص Snipping tool هي عبارة عن أحد أدوات القص المدمجة في نظام تشغيل الويندوز على جهاز الكمبيوتر يمكن استخدامها عبر اتباع الخطوات التالية:

الضغط على قائمة Start ابدأ.

من خلال مربع البحث يتم كتابة Snipping tool.

سوف تظهر هنا الأداة ومن خلال الضغط عليها سوف يتم فتح النافذة الخاصة بها على الديسكتوب.

ومن خلال النافذة يتم اضغط على new ثم البدء في التقاط صورة جديدة لشاشة الحاسوب وأي جزء منها بحرية تامة ثم حفظ الصورة بشكل مباشر سواء بصيغة PNG أو بصيغة jpeg دون الحاجة إلى إعادة لصق الصورة في ملف آخر لرؤيتها.

وفي الختام نكون قد عرضنا من خلال هذه المقالة كيفية عمل سكرين شوت من اللاب توب ويندوز 7 بدون برامج وباكثر من طريقة صحيحة وموثوقة وسهلة الاستخدام أيضًا ولا تحتاج إلى وقت ولا جهد غير أن جميع الطرق السابقة يُمكن من خلالها التقاط صور احترافية بأعلى قدر من الدقة والوضوح بدون استخدام أي برامج أو تطبيقات.